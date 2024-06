“Giuro di osservare la Costituzione”

Il giuramento dei sindaci e l’insediamento dei Consigli comunali

L’alzabandiera e il giuramento del sindaco. È questa una settimana importante per le amministrazioni che sono andati al voto. Nei vari comuni è fissato il primo Consiglio comunale che determina ufficialmente i risultati del voto e l’insediamento degli eletti.

Una procedura fissata nei suoi passaggi dalla legge. Dalla valutazione dell’eleggibilità dei singoli consiglieri al giuramento del sindaco, dalla nomina degli assessori alla formazione dei gruppi consiliari e all’elezione del Presidente del Consiglio. Tutti atti formali che rendono effettiva l’operosità del Consiglio comunale e l’inizio di un percorso che dovrebbe concludersi a fine consiliatura nel 2029.

In ogni Comune sui banchi del Consiglio ci saranno i nomi noti e i nuovi eletti. Dopo la convalida degli eletti segue il giuramento del Sindaco, che, alzatosi in piedi e indossando la fascia tricolore, al cospetto dei Consiglieri, anch’essi in piedi per l’occasione, pronuncia ad alta voce il solenne giuramento nella formula di legge: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana”. A seguito del giuramento il Sindaco assume la piena capacità di esercitare le funzioni di responsabile dell’Amministrazione Comunale e di Ufficiale di Governo.

Ecco alcuni degli appuntamenti nei vari Comuni del primo Consiglio comunale: mercoledì 26 giugno si è tenuto a Preganziol e a Casier, mentre oggi, venerdì 28 giugno, a Mogliano e Roncade. Inizia così ufficialmente la fase amministrativa sancita dal voto dell’8 e 9 giugno scorso.