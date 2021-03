Giunta partecipa bando MIT per riqualificazione di Sacca Fisola, Rione Pertini, Villaggio Laguna, Marghera

La Giunta partecipa ad un bando del MIT per la riqualificazione di Sacca Fisola, Rione Pertini, Villaggio Laguna e sei ambiti residenziali tra Marghera, Pellestrina e Portosecco

La Giunta comunale, riunitasi nei giorni scorsi in web conference, ha approvato la delibera con la quale si autorizza l’Amministrazione comunale a partecipare al bando “Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQuA)” del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con il quale si consente agli Enti Locali di presentare progetti volti a riqualificare il patrimonio di edilizia residenziale, al miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza dei quartieri della cintura urbana, alla rigenerazione di aree e spazi già costruiti e densamente abitati e dove siano previsti modelli e strumenti innovativi di gestione, inclusione sociale e welfare urbano.

“La proposta progettuale presentata dal Comune di Venezia per partecipare al bando PINQuA – spiega il sindaco Luigi Brugnaro – è composta da quattro ambiti di intervento che rappresentano importanti sfide su cui modellare la strategia generale di rigenerazione in quartieri della cintura urbana veneziana. Il complesso degli interventi previsti ammonta a 15 milioni di euro. Gli interventi permetteranno quindi di innalzare la qualità della vita di chi vi abita andando ad intervenire sulle parti comuni dei complessi residenziali come androni, cortili, restaurando un centro civico, come faremo al Rione Pertini, riqualificando ampie zone di spazi verdi o di impianti sportivi a servizio del quartiere, come previsto per il Villaggio Laguna, ed infine operando una riqualificazione ambientale attesa da moltissimi anni, come avverrà a Sacca Fisola. Oltre a questi ci saranno lavori in altri sei ambiti residenziali del Comune di Venezia collocati a Pellestrina, Portosecco e a Marghera nelle vie Beccaria/Oroboni, Rinascita, Correnti, Case Nuove. Interventi che consentiranno di dare una nuova veste ai nostri quartieri sia dal punto di vista del decoro e della sicurezza sia da quello dell’efficientamento energetico. Un’occasione che ci consentirà di dare una risposta puntuale alle esigenze del territorio e, tra queste, anche per la sistemazione di alcuni vialetti sconnessi del Rione Pertini, un quartiere per tanti anni abbandonato e sul quale questa Amministrazione ha destinato importanti risorse. Un investimento di 15 milioni di risorse pubbliche – conclude il sindaco – che, una volta diventate interventi realizzati, abbiamo il dovere e la responsabilità di conservare, contribuendo a formare la cultura del rispetto e della cura della cosa pubblica, che è “cosa” di tutti”.

Nello specifico, in risposta alle linee del bando, tutti i contesti oggetto di intervento sono caratterizzati da una importante densità abitativa. Nella maggior parte dei casi si tratta di complessi residenziali di pubblica proprietà, posti, come già anticipato, nella cintura urbana della Città sui quali si vuole mirare al miglioramento della qualità dell’abitare, inteso come luogo di integrazione socioculturale e ambientale, attraverso una riqualificazione di ampie aree comunali. Inoltre l’intervento si prefigge lo scopo di adeguare e implementare la trama infrastrutturale abitativa e incoraggiare, grazie al contributo di attori del Terzo Settore, processi di cittadinanza attiva estesa a tutte le età e i profili sociali. Il completamento della riqualificazione delle aree verdi, infatti, potrà essere attuato anche attraverso procedure di progettazione partecipata e di coinvolgimento della popolazione residente e delle scuole.

Nel dettaglio ecco gli interventi con i quali si parteciperà al bando:

Per il Rione Pertini, a Mestre, dove è localizzato il complesso di edilizia sociale composto da 17 palazzine per un totale di 323 alloggi, l’intervento prevede la manutenzione straordinaria del centro civico e la riqualificazione degli spazi comuni pertinenziali alle residenze. Sono previsti inoltre interventi ed azioni volte a favorire la coesione sociale, gestite con la collaborazione di associazioni di volontariato. Investimento quantificato in 2.510.000 euro.

Per il Villaggio Laguna, ambito residenziale ad altissima densità a Campalto, l’intervento prevede la manutenzione straordinaria del campo da calcio comunale e la riqualificazione di tutti i percorsi pedonali a servizio delle residenze. Sono previsti inoltre interventi ed azioni volte a favorire la coesione sociale, gestite con la collaborazione di associazioni di volontariato. Investimento pari a 2.650.000 euro.

Per Sacca Fisola, isola della laguna collegata da un ponte all’isola della Giudecca che ospita un quartiere popolare costruito negli anni Sessanta, si interverrà per una riqualificazione ambientale di tutte le aree pubbliche limitrofe alle residenze. Nel sottosuolo sono state rilevate tracce di sostanze inquinanti quali residuo di attività di scavo dei fanghi dei canali, ma anche dalle antiche attività industriali nell’area. Investimento pari a 3.340.000 euro.

L’ultimo blocco di interventi riguarda ulteriori 6 ”isole” di residenza pubblica collocate nella zona di Marghera in via Oroboni/Correnti, via Case Nuove, via Rinascita e a Pellestrina e Portosecco. L’intervento prevede la riqualificazione degli spazi comuni pertinenziali alle residenze con la manutenzione straordinaria dei vani scala, dei citofoni e campanelli, il riordino di tutti gli spazi condominiali esterni, la creazione di parcheggi a servizio dei condomini, di aree gioco, il riordino dei volumi dei magazzini, il miglioramento degli impianti fognari. Sono previsti inoltre interventi ed azioni volte a favorire la coesione sociale, gestite con la collaborazione di associazioni di volontariato. Investimento pari a 6.500.000 euro.

Per quanto riguarda le tempistiche il bando del Ministero si articola in due fasi: entro l’autunno sarà resa nota la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento. A quel punto il Comune avrà 120 giorni di tempo per produrre i progetti dettagliati di quanto finanziato.

