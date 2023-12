Giulia e Vanessa per sempre nei nostri cuori

Anche il mondo della politica moglianese si unisce all’unanime cordoglio per le giovani vittime e alla ferma condanna di ogni violenza di genere.

Mogliano – Si è svolto ieri sera l’ultimo consiglio comunale del 2023, aperto con un minuto di silenzio per riflettere sulla violenza di genere, su iniziativa del Presidente del Consiglio comunale Lino Sponchiado.

In apertura dei lavori, l’assemblea comunale ha osservato un minuto di silenzio in ricordo delle vittime di femminicidio e di raccoglimento per riflettere sulla violenza nei confronti delle donne.

“Alla fine di quest’anno siamo stati portati a riflettere sulla violenza maschile nei confronti del genere femminile per il numero altissimo di donne uccise e perché in questo ultimo tempo due femminicidi sono avvenuti in luoghi a noi molto vicini. Parlo di Giulia Cecchettin di 22 anni e di Vanessa Ballan 26 anni, incinta. Concedetemi di chiedervi, consiglieri e persone presenti, un minuto di raccoglimento affinchè questo consiglio comunale possa esprimere, almeno con il silenzio, la più ferma condanna ed indignazione alle azioni di violenza e di assassinio perpetuati nei confronti delle donne. Grazie” sono state le parole del Presidente Sponchiado.