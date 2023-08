GirovagArte fa tappa a Ponte di Brenta con Cirri di Caterpillar

Dopo aver animato le strade e le piazze nei quartieri Arcella, Guizza, Cave e Sant’ Osvaldo, GirovagArte fa tappa a Ponte di Brenta per l’ultima settimana della rassegna. Il truck di GirovagArte arriva nei quartieri con numerosi eventi ospitati anche nei parchi cittadini e nelle biblioteche. Tutti gli spettacoli sono gratuiti con obbligo di prenotazione. Per informazioni e sulle modalità di ingresso rivolgersi al numero 348 4410815 o alla mail [email protected]. Biglietti disponibili su eventbrite.com Anche quest’anno grande attenzione è data alla solidarietà. Grazie al progetto GirovagArte Solidale, infatti, verranno raccolti fondi a favore dell’Istituto Oncologico Veneto.

PADOVA – In piazza Barbato mercoledì 23 agosto alle 21:15, una spettacolare serata con la proiezione del film «Il ritorno di Casanova» di Gabriele Salvatores con Toni Servillo, Sara Serraiocco, Fabrizio Bentivoglio, Natalino Balasso in collaborazione con Cinerama. La pellicola racconta la storia di Leo Bernardi (Toni Servillo), un noto e acclamato regista, che non si arrende all’inevitabile scorrere del tempo e, in cerca di uno script che possa rivelarsi un successo cinematografico, decide di incentrare il suo nuovo e ultimo film su Casanova di Arthur Schnitzler.

Un evento dedicato alle famiglie, quello di giovedì 24 agosto che per l’occasione andrà in scena lo spettacolo «Augusto finestra» di Quinta parete. Un campetto da calcio. Una panchina. Augusto non l’hanno scelto, siede a guardare gli altri giocare. È solo ma non è triste perché gli piacciono le fiabe e si diverte a re-interpretare tanti personaggi, quelli meno conosciuti. Uno spettacolo divertente e poetico dove una singola attrice dà corpo e voce al protagonista e ai personaggi che, a mano a mano, gli faranno compagnia.

Spazio alla musica, venerdì 25 agosto alle ore 21:15. In occasione del trentennale del gruppo «Favete Linguis», Stefano Fresi riunisce straordinariamente il gruppo composto da Toni Fornari ed Emanuela Fresi. Un gruppo nato agli inizi degli anni ’90 e che si è ispirato al Quartetto Cetra, ricalcando il loro elegante stile comico-parodistico. In questo spettacolo «Favete 3.0», il gruppo interpreta alcune fra le canzoni di maggior successo dei Cetra esibendosi altresì in esilaranti parodie musicali, facendo in modo che il gioco continuo si mescoli al divertimento scenico esaltando il virtuosismo vocale.

Sul palcoscenico di GirovagArte truck sabato 26 agosto saliranno e siederanno Massimo Cirri (Caterpillar, Radio2) e Mirko Artuso per mettere in scena «La magia della radio», un quasi audiolibro virtuale, un amichevole adattamento teatrale curato da Artuso del libro “Sette tesi sulla magia della radio” (Bompiani) del quale è autore lo stesso Cirri con il quale abbiamo avuto il piacere di parlare di radio, della sua storia e storie, delle sue magie. Con la sua voce inconfondibile Massimo Cirri spazia dalla ex Jugoslavia a New York, da Bertold Brecht a Linus fino a Alto Gradimento per costruire un racconto che è al tempo stesso cronaca appassionata di una vita di lavoro in radio. La Radio, quel magico crocevia di incontri, un luogo di libertà, in cui la musica e le parole sono ancora, fino in fondo, se stesse.

Tre gli appuntamenti di domenica 27 agosto. Al Giardino Vecchio Brolo (Mortise, via dell’ippodromo) per il format GirovagArte Junior è in programma (dalle 18:00) la narrazione per famiglie «Le storie del matto» di Matteo Curatella. Un cantastorie giramondo vive sopra un drago e ha la testa sempre in aria. Quando decide di far scendere la testa sulla terra, trova sempre qualcuno a cui raccontare le sue storie con l’aiuto della sua più cara amica, la filarmonica regalategli da suo nonno.

Alle 18:30 ci si sposta nuovamente a Ponte di Brenta in Piazza Barbato per la passeggiata culturale alla scoperta del quartiere. A cura dell’associazione Vox Artes, per il format GirovagArte Trekking.

Spazio alla musica per il format GirovagArte Off. Il Campo dei Girasoli (Via Bainsizza) Giorgio Gobbo con l’accompagnamento del Collettivo Musicale Tetto di Nembi presenta una serata di canzoni per raccontare storie ed evocare i luoghi che le hanno ispirate, sulle tracce del suo ultimo libro «Cercando un paese». Cantante, autore di canzoni e compositore, Giorgio Gobbo descrive sé stesso come “un contadino immaginario che suona la chitarra”.

La rassegna prosegue con il format GirovagArte Books, giovedì 31 agosto ( ore 19:00) con la presentazione del libro presso la Biblioteca Civica di Ponte di Brenta,«Vi avverto che vivo per l’ultima volta». Dopo il successo di Sanguina ancora, Paolo Nori torna a raccontare un’altra grande figura della letteratura russa: Anna Achmatova, che, a quasi settant’anni dalla morte, è ancora di una potenza e di un’urgenza evidenti e miracolose. Ci troviamo di fronte a una figura che ci guarda, ci riguarda, e ci tocca più forte dove siamo ancora umane creature.

A chiudere la quinta edizione di GirovagArte sarà lo spettacolo «La Strada» della compagnia Teatro dei limoni. Al Campo di Girasoli domenica 3 settembre alle 21: 15 per il format GirovagArte Off. Due uomini, due mondi, due strade opposte che si incontrano per affrontare un viaggio in blablacar, diretti ognuno verso il proprio traguardo, ignari dell’improvvisa svolta che incontreranno durante il percorso. La strada è un testo che scandaglia l’animo utilizzando un gioco d’attore grottesco e surreale, che saltella febbrile tra la prima persona che dialoga al pubblico e il dialogo “assoluto”. Un “dentro e fuori” che non da riferimenti ma che trascina e costringe lo spettatore ad essere il terzo passeggero del viaggio.

Promossa dall’Assessorato alla cultura del Comune di Padova assieme alle Consulte di quartiere, con la direzione artistica a cura di Mat-Mare Alto Teatro, Teatro della Gran Guardia e Associazione Play, la rassegna è realizzata grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e in collaborazione con Aspiag Service, concessionaria Despar per il Triveneto, l’Emilia Romagna e la Lombardia, che metterà a disposizione un truck con annesso un grande palco dove si svolgeranno spettacoli di cabaret, cinema, musica e teatro a cui il pubblico potrà assistere in diverse piazze di Padova. Sponsor dell’iniziativa Bisson Auto e Kantu. Confermate le media-partner, quali Radio Padova, TVSetteGold e QUADRO advertising, saranno una guida importante in ogni luogo ed essere costantemente aggiornati sul ricco programma di GirovagArte.