GirovagArte: cinema, musica e teatro a Piazzale Cuoco

Continua la tournée estiva di GirovagArte a Padova

PADOVA – Da giovedì 11 luglio, il truck di GirovagArte approda a Piazzale Cuoco alla Guizza con la proiezione del film “Felicità” di Micaela Ramazzotti, in programma alle ore 21:15. La pellicola narra la storia di una famiglia disfunzionale, con genitori egoisti e manipolatori, che creano un ambiente opprimente per i figli, privandoli di ogni speranza di libertà futura. Un film profondamente emotivo sia nelle interpretazioni che nella narrazione. Ingresso 3 euro.

Coro di clarinetti del Conservatorio Pollini in concerto

Venerdì 12 luglio, alle ore 21:15, il Coro di Clarinetti del Conservatorio Pollini di Padova si esibirà a Piazzale Cuoco. La formazione comprende diversi strumenti della famiglia del clarinetto, suonati da studenti e ex-studenti provenienti da tutta Italia. Il programma spazia dalla musica classica di Mozart a brani più leggeri, offrendo un’ampia gamma di espressioni stilistiche. Il concerto, a ingresso gratuito, mira a far conoscere un repertorio accessibile e amato, ideale per l’intrattenimento musicale all’aperto.

Carosello: un tuffo nel passato del varietà

Sabato 13 luglio, alle 21:15, Barabao Teatro presenta “Carosello“, uno spettacolo che rievoca i primi programmi televisivi italiani dal 1954. Durante quegli anni, poche persone possedevano un televisore e gli italiani si riunivano nei bar per guardare collettivamente le trasmissioni. Lo spettacolo ricrea l’atmosfera di quei tempi, portando in scena cantanti, attori, comici e presentatori che hanno intrattenuto generazioni. Ingresso gratuito.

Il vespro della beata vergine: un monologo intenso

Domenica 14 luglio, al Campo dei Girasoli GirovagArte Off, andrà in scena “Il vespro della beata vergine” alle ore 21:15. Il monologo, diretto da Mauro Lamanna e scritto da Antonio Tarantino, racconta la storia di un uomo che si trova in un ospedale per recuperare la salma del figlio suicida. Un’opera intensa e toccante, interpretata da Scenari Visibili. Ingresso gratuito.

Un’estate ricca di eventi con GirovagArte

GirovagArte è il palinsesto culturale dell’estate padovana che porta eventi in vari quartieri a bordo di un truck. La rassegna, promossa dall’Assessorato alla cultura del Comune di Padova con le Consulte di quartiere, offre oltre quaranta appuntamenti tra musica, teatro, cinema, incontri con autori, trekking urbani, presentazione di libri e spettacoli per bambini. Quest’anno, il progetto GirovagArte Solidale raccoglierà fondi per la Fondazione Salus Pueri.

Supporto e sponsor dell’iniziativa

La direzione artistica è a cura di Mat-Mare Alto Teatro, Teatro della Gran Guardia e Associazione Play, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Gli sponsor Alì e Bisson Auto sostengono l’iniziativa, mentre Radio Padova, TVSetteGold e QUADRO advertising sono media-partner che forniscono una guida costante sul ricco programma di GirovagArte.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare [email protected] o visitare i canali social dell’evento.