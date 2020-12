Giovanni Carli e la Cooperativa Edilizia Unitaria

Continuiamo con la pubblicazione a puntate del libro scritto dal nostro concittadino, Nuccio Sapuppo. In questa raccolta l’autore ha voluto raccontare – in forma di monografie – luoghi, avvenimenti e personaggi figli di Mogliano che si sono distinti per le opere che hanno compiuto nella loro vita

La Cooperativa Unitaria, che ha sede in via Silone 4, è stata fondata nel 1971 da un gruppo di dieci cittadini moglianesi i quali costituitisi in Cooperativa e capitanati dal loro primo Presidente signor Destino Michelin socialista appartenente alla sezione di Mogliano Veneto, con regolare atto notarile che recita “una cooperativa a proprietà indivisa e a responsabilità limitata con la denominazione Cooperativa Edilizia Villaggio Giacomo Brodolin” costituirono una Cooperativa Edilizia. Essendosi successivamente associata e fusa con un’altra cooperativa nata nel frattempo in seno agli iscritti al Partito Comunista moglianese, la sua denominazione fu modificata in Cooperativa Unitaria. Nel 2004 infine, avendo ormai aperto le porte a tutti gli ascritti ai partiti della sinistra Italiana, venne definitivamente variata in Unitaria Società Cooperativa Edilizia.

Sfruttando le leggi varate dal Governo dell’epoca, che per la prima volta in Italia agevolavano l’edilizia popolare ed istituendo la Cooperativa, quei caparbi pionieri si fecero promotori di una iniziativa importantissima, con lo scopo ben preciso di riuscire a costruire un alloggio sicuro ed a basso costo di affitto per poi concederlo a tutti coloro che non erano in grado di sostenere il prezzo corrente di un affitto commerciale.

La costruzione del primo insediamento venne realizzata in fondo a via Barbiero ed era costituito da 32 appartamenti. Quel manufatto, ancora esistente, rimase nella storia di Mogliano e delle sue conquiste, un esempio emblematico seguito successivamente da altre Cooperative edilizie che si insediarono nel territorio.

Dopo questi, che possono considerarsi i primi passi realizzati dall’Unitaria, bisogna aspettare l’arrivo di Giovanni Carli con la carica di Presidente per vederla brillare nell’immenso firmamento edilizio di Mogliano. Il nuovo Presidente, circondatosi da collaboratori professionali, laboriosi ed esperti in campo sia amministrativo che commerciale, ed avvalendosi della notevole expertise dei tecnici della Lega delle Cooperative operante nel territorio, è riuscito tenacemente a potenziarla da renderla competitiva con altre società edilizie di portata molto maggiore. Ha realizzato in una ventina di anni, durante i quali ha saputo gestire con oculatezza e lungimiranza l’Unitaria, più di venti insediamenti, riuscendo a diversificare e migliorare qualitativamente la tipologia degli alloggi per i propri soci includendo nella gamma delle offerte anche villette a schiera.

L’Unitaria ha ottenuto la certificazione ISO 9001:2000. Costruisce e assegna case a schiera e appartamenti a costi ragionevolmente contenuti e controllati, siti tra il Veneziano e il Trevigiano.

Gianni, complimenti vivissimi da parte di tutti i soci della Cooperativa!

