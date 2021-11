Giovani e sostenibilità: consegnate borse di studio a 48 neodiplomati e neolaureati meritevoli

L’importanza di una finanza sostenibile e il ruolo della Banca che opera per il bene della comunità

Dal G20 di Roma alla Cop26 di Glasgow, in questi giorni i giovani sono stati ancora una volta portavoce di una sensibilità e di una visione nuove.

Sui giovani, come motore del futuro da sempre punta CentroMarca Banca Credito Cooperativo di Treviso e Venezia: anche quest’anno la Bcc ha premiato gli studenti Soci e figli di Soci diplomati o laureati nell’anno scolastico e accademico 2020-2021 e distintisi per i risultati ottenuti.



Venerdì 12 novembre è andata in scena, negli spazi del BHR Hotel di Quinto di Treviso, una cerimonia di consegna secondo tradizione, sia pur sempre nel rispetto delle precauzioni anti-contagio.



48 gli studenti e le studentesse, provenienti dalle province di Treviso e di Venezia, territori di radicamento della Banca, che si sono meritati il contributo allo studio per aver ottenuto almeno una votazione di 100 alla fine della scuola superiore o di 110 alla laurea triennale e magistrale, e numerosi sono stati coloro che hanno conseguito anche la lode.



A ciascuno di loro il riconoscimento è stato consegnato dal Presidente di CentroMarca Banca, Tiziano Cenedese: “Questi giovani sono eccellenze che hanno saputo distinguersi per impegno, capacità e determinazione, ne siamo veramente fieri ed affidiamo a loro il nostro domani – ha ribadito Tiziano Cenedese-. Abbiamo visto che fortunatamente c’è un’interessante controtendenza, oggi i giovani dopo la Laurea rimangono e trovano un’occupazione nel nostro Paese. Questo significa che le nostre aziende continuano a crescere e hanno compreso il valore delle figure formatesi nelle Università del territorio“.

Premiazione neodottori Triennale di TV e VE laureatisi con 110 e lode



Tra i neodottori oltre il 90% ha già trovato un’occupazione

Tra i 15 laureati magistrali ai quali è stato consegnato il riconoscimento, infatti, oltre il 90% ha già un’occupazione; addirittura, nel caso di Francesco e Tommaso, la proposta professionale è arrivata prima del conseguimento della Laurea.



CentroMarca Banca ha voluto caratterizzare l’incontro su un tema particolare e molto sentito dai giovani: la sostenibilità ambientale e sociale. Fabio Cappa di Raiffeisen Capital Management, ricercatore ed esperto di finanza sostenibile, attraverso i suoi documentari girati in tutto il mondo ha mostrato gli effetti dei cambiamenti climatici ed ha prospettato cosa succederà in un futuro prossimo, se non modificheremo le nostre abitudini quotidiane. A partire da quelle di investimento: cioè saper indirizzare i risparmi su aziende e mercati che agiscono in modo responsabile sul piano ecologico e sociale.



“Le terra su cui viviamo non l’abbiamo ereditata dai nostri padri, l’abbiamo presa in prestito dai nostri figli” – ha affermato Claudio Alessandrini – citando il discorso del 1854 di Capo Seattle, indiano d’America. “Noi crediamo fortemente di poter costruire un futuro migliore e di dare, con la finanza sostenibile, un importante contributo a rendere l’economia verde, puntando su innovazione, ricerca, etica, rispetto. Il futuro è una responsabilità personale, di ciascuno di noi, è una sfida che chiama a raccolta tutti attraverso un impegno quotidiano e diretto.” ha concluso Claudio Alessandrini.

Premiazione neo dottori Magistrale di TV e VE laureatisi con 110 e lode



E giovani talenti sono stati anche i due musicisti che hanno aperto l’evento: Raffaele Putzolu, classe 1997, di origini sarde, e Victor Valisena, classe 1996, di Padova.

Un Duo nato nel 2016 in occasione della frequentazione del corso di musica da camera, “Insieme di chitarre” tenuto presso il Conservatorio ‘A. Pedrollo’ di Vicenza.