Giovani e lavoro, il BYC lancia il Festival delle competenze a Jesolo

Giovedì e venerdì due giornate per scoprire le proprie attitudini. Il centro giovani ospiterà workshop e momenti di approfondimento per analizzare il proprio curriculum.

JESOLO – Cosa vuoi fare da grande? Una domanda per rispondere alla quale il Centro BYC offrirà degli strumenti ai giovani jesolani durante il “Festival delle competenze”. L’evento, organizzato dal BYC con il progetto Orienta Lavoro Jesolo del Comune e in collaborazione con AJA e le agenzie per il lavoro del territorio Gi Group, Umana e Lavoropiù, si svolgerà nelle giornate di giovedì 13 e venerdì 14 aprile presso la sede del BYC, in via Levantina 100/A.

L’intento generale è quello di offrire alle ragazze e ai ragazzi una vetrina sulle opportunità e sulle politiche attive del lavoro, workshop tematici e uno spazio dove potersi confrontarsi con professionisti del settore, visionare assieme il proprio curriculum vitae, e orientare le proprie potenzialità. L’incontro è immaginato per i giovani, ma aperto a tutte le persone interessate ad approfondire il tema oggetto degli incontri

Giovedì 13 aprile

Alle 11.00 prenderanno avvio i due workshop “Le regole del curriculum perfetto: quanto ne sai? Vinci la sfida al nostro livegame!” e “Le competenze vincenti nel mondo del lavoro”, curati dalle agenzie del lavoro del territorio Gi Group e Umana. A partire dalle 15.00 saranno allestite presso il Centro BYC postazioni di orientamento dove, su prenotazione, si potrà visionare il proprio curriculum vitae, valutare le proprie attitudini e orientare le proprie idee con esperti delle agenzie per il lavoro del territorio Gi Group, Umana e Lavoropiù.

Sempre a partire dalle 15.00 fino alle 17.00 sarà attivo lo sportello “Life in Progress”, uno spazio di riflessione per trovare un nuovo modo di leggere e valorizzare le proprie risorse personali. Dalle 15.00 alle 18.00 si terrà il workshop “C’è marketing per te” condotto da Enrica Crivellaro, esperta in comunicazione e progettazione sociale, permetterà di orientare interessi, capacità e aspirazioni individuali con le domande del mercato del lavoro.

Venerdì 14 aprile

Dalle 11.00 alle 13.00 si svolgerà il workshop “Strategie per il tuo personal brand” con Emanuele Giacomella, consulente direzionale racconterà come utilizzare gli strumenti del personal branding per farsi conoscere. Dalle 15.00 alle 17.00 l’incontro “Laboratorio di public speaking” condotto da Alessandra Chicco, content creator aiuterà a scoprire potenzialità e risorse utili per una migliore promozione di sé.



La partecipazione all’ evento è gratuita, ma è necessario iscriversi entro il 12 aprile dal sito del Comune di Jesolo, www.jesolo.ve.it/giovani o dal profilo Facebook B.Y.C Jesolo Giovani.