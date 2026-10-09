Giovani e lavoro, a Treviso una ricerca per capire aspettative e difficoltà delle nuove generazioni

Sabato 10 ottobre all’auditorium Pio X la presentazione di uno studio che ha coinvolto circa 150 studenti delle scuole superiori e un gruppo di imprenditori del territorio. L’iniziativa è promossa da Partecipare il Presente con la Consulta Provinciale degli Studenti e l’Ufficio Scolastico Provinciale

TREVISO. Quali sono le aspettative dei giovani rispetto al lavoro? E quanto queste corrispondono alle esigenze delle imprese? A Treviso una ricerca prova a mettere a confronto i due punti di vista, superando stereotipi e pregiudizi che spesso caratterizzano il dibattito sul rapporto tra nuove generazioni e mercato del lavoro.

I risultati saranno presentati sabato 10 ottobre, alle 10, all’auditorium Pio X di Borgo Cavour, a Treviso, nel corso dell’incontro “Futuro – Giovani e lavoro. Le attese dei giovani e quelle delle imprese”. L’appuntamento, a ingresso libero, è promosso da Partecipare il Presente in collaborazione con la Consulta Provinciale degli Studenti di Treviso e l’Ufficio Scolastico Provinciale.

L’indagine, condotta durante lo scorso anno scolastico, ha coinvolto circa 150 studenti di alcuni istituti superiori della provincia e un gruppo di imprenditori. L’obiettivo è comprendere come i ragazzi percepiscono il mondo professionale, quali prospettive immaginano per il proprio futuro e quali fattori orientano le loro scelte, mettendo queste considerazioni a confronto con il punto di vista di chi crea opportunità occupazionali sul territorio.

Le aspettative dei giovani e le esigenze delle imprese

A presentare lo studio sarà Irene Lovato Menin, psicologa e ricercatrice di Community Research&Analysis, nonché cultrice della materia all’Università di Padova. La ricerca intende far emergere sia le fragilità sia le risorse delle nuove generazioni, approfondendo le possibili distanze tra le aspirazioni dei giovani e le richieste del sistema produttivo.

Al confronto parteciperanno anche gli studenti della Consulta Provinciale degli Studenti di Treviso, che porteranno la propria esperienza e le riflessioni maturate sul futuro professionale.

Ad aprire i lavori saranno il sindaco di Treviso, Mario Conte, il presidente della Provincia, Marco Donadel, e il presidente di Partecipare il Presente, Luca Bertuola. Le conclusioni saranno affidate a Vittorio Pelligra, professore ordinario di Politica economica all’Università di Cagliari, che proporrà una riflessione sul significato del lavoro.

Un tema strategico per il futuro del territorio

La difficoltà delle imprese nel reperire personale, la mobilità dei giovani verso altre regioni o l’estero e i cambiamenti nelle aspettative professionali rappresentano questioni sempre più rilevanti per lo sviluppo economico e sociale del territorio trevigiano.

«Certamente nelle nuove generazioni sono cambiate la cultura e le aspettative legate alla realizzazione professionale e all’identità personale legate al lavoro, e questo può confliggere con le richieste e le esigenze di chi invece crea e offre il posto di lavoro nel nostro territorio», osserva Luca Bertuola.

«Sempre più imprese di tutti i settori evidenziano la difficoltà di reperire nuovi collaboratori e molti giovani scelgono di trasferirsi all’estero o in altre regioni. È uno snodo strategico per il nostro sviluppo futuro, in un contesto segnato dall’invecchiamento demografico e da una rivoluzione tecnologica che si annuncia dirompente anche per il lavoro, indotta dall’intelligenza artificiale».

L’iniziativa si inserisce nel ciclo di incontri 2026-2027 di Partecipare il Presente, intitolato “Fondata sul lavoro”, con un richiamo esplicito al principio sancito dalla Costituzione italiana. Un percorso che punta ad approfondire il ruolo del lavoro nella società contemporanea, partendo dal confronto tra generazioni, imprese e istituzioni.

L’appuntamento è fissato per sabato 10 ottobre alle 10 all’auditorium Pio X, in Borgo Cavour a Treviso. L’ingresso è libero.

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi restare aggiornato ti invitiamo a iscriverti alla newsletter cliccando qui