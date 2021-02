Giorno del Ricordo 2021: domani la commemorazione in Piazza Martiri a Marghera e la cerimonia cittadina al Teatro Momo

Sono in programma domani, mercoledì 10 febbraio, le due iniziative più importanti organizzate dal Comune di Venezia per la commemorazione del Giorno del Ricordo 2021. A partire dalle 11, in Piazza Martiri delle Foibe a Marghera, si svolgerà la cerimonia di deposizione di una corona sul cippo in onore delle vittime del martirio e dell’esodo istriano, giuliano e dalmata. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Venezia e vedrà gli interventi della presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano e del presidente del comitato di Venezia dell’A.N.V.G.D. (Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia) Alessandro Cuk.

A seguire le celebrazioni proseguiranno con la proiezione in streaming, dal Teatro Momo di Mestre, della cerimonia cittadina per il Giorno del Ricordo con gli interventi del sindaco Luigi Brugnaro, della presidente Ermelinda Damiano, di Alessandro Cuk e di Andrea Castelletti, regista dello spettacolo teatrale “Giulia”, che verrà proiettato subito dopo gli interventi istituzionali. Scritto dalla giornalista Michela Pezzani, “Giulia” racconta la storia di una bambina che compie un viaggio con i suoi genitori nella terra delle sue origini e dove, a ritroso, scopre il destino dei suoi nonni e della sua bisnonna, di cui lei porta il nome e il cui corpo giace ancora custodito in una foiba carsica. “Si tratta di un viaggio nel tempo e nella geografia – spiegano gli autori – un viaggio nella memoria e nel ricordo, un’opportunità di approccio alla storia per molti, per troppi, ancora di sicuro ignorata”. La cerimonia cittadina e lo spettacolo teatrale saranno disponibili dal 10 al 17 febbraio.

Il cartellone degli eventi, consultabile sul sito del Comune, è composto da oltre una trentina di iniziative realizzate in collaborazione con enti, associazioni, Università, che accompagneranno tutto il Mese del Ricordo. Tra i contributi prodotti dal Comune di Venezia in collaborazione con A.N.V.G.D. è disponibile anche un documentario di videotestimonianze, dal titolo “Giorno del Ricordo. Memorie dell’esodo giuliano-dalmata”, frutto del montaggio di una parte di videointerviste effettuate nel 2013 all’interno di un più ampio progetto di raccolta di documenti, fotografie e testimonianze denominato “Archivio del Ricordo. Memorie Giuliano-Dalmate a Venezia”. Il documentario vede la collaborazione anche dell’Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società contemporanea.

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti