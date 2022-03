Giornate FAI di Primavera nel weekend del 26-27 marzo 2022

FAI di Primavera 2022: 700 luoghi aperti in 400 città

Una festa, un girotondo perfetto che si ripropone ogni anno in autunno e in primavera.

I beni del FAI, fondo per l’ambiente italiano, riaprono sabato 26 e domenica 27 marzo ed è una grande occasione per abbracciare il nostro patrimonio culturale.

Dal Piemonte alla Sicilia, giardini, ville, castelli e riserve naturali molte delle quali inedite aprono le porte e ci aspettano.



Il Veneto offre molti spunti di rilievo e ci chiede solo di incuriosirci per scoprire i beni FAI aperti e di trascorrere un weekend immerso nelle bellezze solitamente inaccessibili e poco note.