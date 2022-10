Giornate FAI d’autunno “Villa Venturali Fanna”

La prima impressione di chi vi scrive arrivando in “Villa Venturali Fanna”, luogo prescelto dalle giornate FAI d’autunno domenica pomeriggio intorno alla primissima ora del dopo pranzo è di stupore ma neanche troppo.

Tanto pubblico, ordinatamente in coda che attende il proprio turno, paziente e mite.

Con quello stato d’animo che prenotabellezza e sa di trovarla, perché il FAI da sempre ci ha abituato bene, invitandoci a pranzo con i camerieri in livrea.

Quest’autunno tocca a questo splendida villa situata in un contesto dove il tempo sembra essersi fermato e le guide ci accompagnano abilmente nello scenario costruito agli inizi del Settecento per volontà dei fratelli Venturali, abbienti commercianti veneziani.

La villa veneta è qui rappresentata in tutti i suoi canoni tradizionali con le tre ampie aperture ad arco sovrastate dal rialzo centrale con timpano.

L’oratorio nel retro della villa stupisce con garbo e gradevolezza scoprendo il campanile a vela, il soffitto a volta e la presenza delle sepolture di quasi tutti i membri delle famiglie

Ma non è finita fino a quando non è finita e quando ci troviamo al cospetto dell’atelier che diventa museo dell’artista Mariapia Fanna Ronconi artista milanese vissuta in Svizzera e Argentina ci brillano occhi e anima grazie al suo innato talento poliedrico.

Perla finale che suscita la nostra ammirazione per coraggio e impeto creativo è il nucleo residenziale costruito nel 1975 su progetto degli architetti Bandera e Facchini che nella perfetta dicotomia architettonica rendono credibile un’antitesi stilistica ardita, accostando contemporaneità e tradizione.

Ripercorrendo l’immenso parco a ritroso con l’emozioni vissute ben riposte nel nostro zaino l’ultimo nostro ringraziamento va ad un maestoso cedro che sembra incerto tra il congedarci e il chiederci di restare, ma tant’è.

Grazie FAI

22/21Eventi di Mauro Lama