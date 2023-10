Giornate FAI d’Autunno, in Veneto oltre trenta chicche da scoprire

Settecento proposte in oltre 350 città d’Italia, in tutte le regioni, in occasione delle Giornate FAI d’Autunno nel weekend di sabato 14 e domenica 15 ottobre.

Oltre trenta le aperture nelle sette province venete.

Sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 tornano, per la 12ª edizione, le Giornate FAI d’Autunno, dedicate al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Durante il fine settimana alle porte, saranno proposte speciali visite a contributo libero in 700 luoghi straordinari in oltre 350 città d’Italia, spesso inaccessibili o semplicemente insoliti, originali, curiosi, poco conosciuti e valorizzati, di cui oltre 30 nella nostra regione.

Oltre ai luoghi del sapere, sarà possibile visitare palazzi storici, ville, chiese, castelli, ma anche esempi di archeologia industriale, laboratori artigiani e siti produttivi, ricchi di storia e curiosità. E ancora musei, collezioni d’arte, aree archeologiche, biblioteche. Saranno in programma, inoltre, itinerari nei borghi e percorsi in aree naturalistiche, parchi urbani, orti botanici e giardini storici. Insomma: archeologia e architettura, arte e artigianato, tradizione e memoria, antico e moderno, città e campagna.

A chi desideri partecipare verrà suggerito un contributo libero, che andrà a sostegno della missione e dell’attività del FAI.

Elenco completo dei luoghi aperti e modalità di partecipazione su: www.giornatefai.it .

In foto: Villa Trieste a Piazzola sul Brenta (PD) ©FAI