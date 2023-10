Ogni anno, il 16 ottobre, il mondo si unisce per celebrare la Giornata Mondiale dell’Alimentazione. Un’occasione speciale per riflettere sull’importanza del cibo, dell’agricoltura e delle risorse naturali che nutrono il nostro pianeta. Questa giornata è molto più di una semplice celebrazione; è un appello all’azione per affrontare le sfide legate all’alimentazione e alla sicurezza alimentare a livello globale.



Ruolo delle comunità globali

L’acqua è vita, l’acqua è cibo, non lasciare indietro nessuno. Questo è il tema della giornata mondiale dell’alimentazione 2023, che si celebra il 16 ottobre. Si tratta di una mobilitazione globale per trasformare il sistema agroalimentare, facendo in modo che produca più cibo per tutti con meno acqua. Garantendo che al tempo stesso venga distribuita equamente, salvaguardando i nostri sistemi alimentari acquatici e senza lasciare nessuno indietro.



L’acqua è un fattore indispensabile

L’acqua è indispensabile per la vita sulla Terra. Ricopre gran parte della superficie terrestre, il nostro organismo ne è composto per oltre il 50%, produce i nostri alimenti ed è fondamentale per i mezzi di sussistenza. Questa preziosa risorsa, infatti, non è infinita e non dobbiamo darla per scontata. Gli alimenti che consumiamo e il modo in cui vengono prodotti hanno ripercussioni sull’acqua. Insieme possiamo passare all’azione a favore dell’acqua e partecipare al cambiamento.

Secondo la FAO, circa 2,4 miliardi di persone vivono in aree con scarsità idrica e si prevede che questo numero aumenterà a causa dei cambiamenti climatici. L’agricoltura è il settore che consuma più acqua nel mondo, con il 70% del totale. Per questo motivo, è necessario adottare pratiche agricole più efficienti ed ecosostenibili.



Eventi nel mondo

Per celebrare questa giornata, la FAO ha organizzato diversi eventi online e offline in tutto il mondo. Tra questi, spiccano la

Cerimonia ufficiale della giornata mondiale dell’alimentazione 2023

Il concorso poster per la giornata mondiale dell’alimentazione 2023

La giornata mondiale dell’alimentazione per i giovani 2023

Quest’ultima è un evento dedicato agli studenti di età compresa tra i 9 e i 15 anni, che potranno ascoltare le storie di ospiti speciali e scoprire come diventare eroi dell’alimentazione. Per partecipare agli eventi e per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito ufficiale della FAO della Giornata mondiale dell’alimentazione 2023.

La giornata mondiale dell’alimentazione 2023 è un’occasione per riflettere sul valore dell’acqua e sulle azioni che possiamo intraprendere per preservarla e condividerla. L’acqua è vita, l’acqua è cibo, non lasciare indietro nessuno. Questo è il messaggio che vogliamo diffondere e che speriamo possa ispirare il cambiamento.