Giornata mondiale dell’acqua, i consigli della Provincia per risparmiare

Una guida digitale con 12 consigli per risparmiare acqua: vista la grave situazione di emergenza idrica che colpisce tutto il territorio, come evidenziato dall’ordinanza regionale n.20 del 14 marzo, la Provincia di Treviso ha lanciato una campagna di sensibilizzazione rivolta a Enti locali, cittadine e cittadini per ricordare piccoli accorgimenti e buone prassi che, adottate ogni giorno, permettono di ridurre inutili sprechi d’acqua. Si tratta di una brochure, dal titolo “Ogni goccia è preziosa”, sfogliabile online , di semplice fruizione che raccoglie suggerimenti pratici e dati sui consumi determinati da un utilizzo scorretto delle risorse idriche.

TREVISO – In questi giorni il presidente della Provincia di Treviso, Stefano Marcon, ha inviato una nota a tutti i sindaci dei Comuni della Marca per promuovere la diffusione delle buone pratiche, inoltrando un kit di comunicazione contenente la guida con i consigli dell’Ente e le relative schede da poter personalizzare e condividere sui canali web e social.

“Proprio oggi ricorre la Giornata mondiale dell’acqua, occasione in più per riflettere sulle conseguenze che l’emergenza idrica, complice il cambiamento climatico, sta riversando pesantemente su un contesto sociale già compromesso – spiega Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso – la scarsità di piogge affligge il comparto dell’agricoltura e di conseguenza le produzioni di un mercato fondamentale, quello alimentare, innescando anche l’aumento dei prezzi dei prodotti orticoli. Ma gli effetti che la siccità produce sono anche molti altri: fiumi in secca, aumento spropositato di insetti, come le zanzare, che possono veicolare maggiormente influenze come la west Nile, vulnerabilità dei terreni, eventi atmosferici estremi e così via.

L’acqua è una risorsa essenziale, ma spesso ce lo dimentichiamo, credendo sia inesauribile. Ecco perché è urgente e prioritario riflettere sulla corretta gestione dell’acqua, su come utilizzarla in modo intelligente per invertire il preoccupante trend degli sprechi e riuscire così, finalmente, a darne di nuovo il giusto peso, a capire che “ogni goccia è preziosa”, proprio come ricorda il titolo della guida realizzata dalla Provincia di Treviso che abbiamo messo a disposizione dei sindaci. Voglio sottolineare, comunque, che la brochure vuole essere uno strumento utile alle cittadine e ai cittadini non solo in questo periodo di emergenza idrica, ma come punto di riferimento valido sempre, affinché l’acqua sia utilizzata in ogni contesto in modo responsabile e consapevole”.