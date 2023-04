Giornata Mondiale della Terra: buone notizie per JJ4 e MJ5

Nel giorno in cui si celebra Madre Terra, ricordando quanto sia importante rispettarla e tutelare l’habitat di cui siamo ospiti troppo spesso invadenti, arrivano due buone notizie sugli orsi del Trentino. Non solo ISPRA dà l’ok allo spostamento di JJ4 all’estero, rivedendo la sua posizione iniziale, ma il Tar di Trento sospende anche l’ordinanza di abbattimento dell’orso MJ5, mantenendo in vigore solo la cattura.

“Nonostante la nostra posizione resti ferma nella richiesta di accertamenti anche con ausilio della medicina forense veterinaria della esatta dinamica incidente, esprimiamo grande soddisfazione sul parere depositato ieri sera (20 aprile 2023 ndr) da ISPRA al Tar di Trento – spiega LAV – Ora, con buona pace del Presidente della Provincia Autonoma Fugatti, la condanna a morte di JJ4 è un’opzione per lui sempre meno percorribile”.

Nei giorni scorsi l’associazione animalista aveva presentato alla Provincia delle soluzioni per il trasferimento all’estero degli orsi considerati problematici: Jj4, Mj5 e M49. A offrirsi per ospitare e, di fatto, salvare gli orsi sono il rifugio di Gnadenhof für Bären, in Germania, e di Al Ma’wa for Nature and Wildlife, in Giordania, realizzato da Princess Alia Foundation e da Four Paws.

“Nel parere fornito dall’Istituto scientifico governativo si legge chei due rifugi indicati dalla LAV sono un’opzione che il TAR potrà prendere in considerazione per formulare il giudizio che sarà rilasciato nel corso dell’udienza collegiale di sospensiva confermata per il prossimo 11 maggio dopo che è stata rigettata la richiesta di Fugatti di anticiparla al 20 aprile”, continua LAV.

“Nei prossimi giorni ed entro i termini previsti, depositeremo tutta la documentazione tecnica necessaria ad attestare anche i requisiti di sicurezza delle due strutture così che il TAR possa assumere la sua decisione nella massima serenità anche alla luce dell’apertura dichiarata ieri dal Ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin a soluzioni alternative alle uccisioni”, interviene Massimo Vitturi, responsabile Area Selvatici LAV.

MJ5, il Tar di Trento sospende anche l’ordinanza del suo abbattimento, mantenendo in vigore solo la cattura. Lo comunica il presidente di Leal Gian Marco Prampolini. “Con nostra grande soddisfazione – afferma – il Tar ha accolto il ricorso di Leal dello scorso 20 aprile e le motivazioni formulate dal nostro ufficio legale. È più che mai necessario mettere punti fermi a una follia di sterminio dei plantigradi perseguita dalla giunta Fugatti. Vogliamo anche contestare i criteri di valutazione di pericolosità degli orsi considerati confidenti o “aggressivi” in quanto vittime essi stessi in primis di azioni di disturbo spesso anche volontarie da parte di curiosi, escursionisti e ancora più spesso cacciatori e bracconieri”.