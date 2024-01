Ogni 25 gennaio, il mondo celebra la Giornata Mondiale della Prevenzione Veterinaria, un’occasione significativa che commemora il centenario accordo internazionale che ha portato alla creazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (OIE) nel lontano 1924. Questa giornata mira a sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione veterinaria e della medicina preventiva veterinaria, abbracciando l’approccio integrato noto come One Health, che mette al centro la salute delle persone, degli animali e dell’ambiente.

La prevenzione veterinaria è un campo complesso che comprende una serie di attività professionali veterinarie volte a prevenire e contrastare le malattie infettive a carattere zoonotico, ovvero quelle trasmissibili tra animali e umani. Malattie come:

La rabbia,

L’influenza aviaria,

La leptospirosi,

La brucellosi,

La tubercolosi,

La salmonellosi

e molte altre rappresentano una minaccia significativa per la salute pubblica, la sicurezza alimentare, il benessere animale e la biodiversità.

La prevenzione veterinaria si estende anche alla promozione della salute e del benessere degli animali domestici e selvatici. Questo comprende pratiche come la vaccinazione, la sterilizzazione, la microchippatura, la gestione delle parassitosi, la corretta nutrizione, l’educazione cinofila e la prevenzione degli abbandoni e dell’eutanasia forzata.

One Health

Fondamentale è l’approccio One Health, che riconosce l’interdipendenza tra la salute umana, animale e ambientale. Questo richiede una collaborazione multidisciplinare tra medici veterinari, medici umani, biologi, ecologi, agronomi, sociologi, economisti e altri professionisti. L’approccio One Health è cruciale per prevenire e gestire le emergenze sanitarie globali, come dimostrato dall’attuale pandemia da Covid-19, che ha sottolineato la necessità di una maggiore integrazione tra i diversi settori sanitari.

Numerose iniziative in tutto il mondo

In occasione della Giornata Mondiale della Prevenzione Veterinaria, sono previste numerose iniziative in tutto il mondo. Queste includono incontri, dibattiti, conferenze e campagne informative presso enti sanitari, istituzioni scolastiche e mezzi di comunicazione pubblici, coinvolgendo medici veterinari, esperti e associazioni del settore. L’obiettivo è diffondere la cultura della prevenzione veterinaria e del One Health, sottolineando il ruolo fondamentale dei medici veterinari nella tutela della salute e del benessere di tutte le forme di vita sulla Terra.