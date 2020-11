Giornata mondiale della Prematurità: palazzi municipali illuminati di viola per tutti i piccolissimi guerrieri neonati “pretermine”

Una giornata dedicata a tutti i piccolissimi guerrieri che, nati prematuramente, a volte anche solo di 500 grammi, vengono ricoverati per settimane in terapia intensiva neonatale e intubati per respirare

La sede comunale di Ca’ Farsetti, a Venezia, e il Municipio e la Torre civica, a Mestre, si tingeranno di viola nella serata di martedì 17 novembre.

Il Comune di Venezia ha deciso infatti di aderire alla campagna di sensibilizzazione per la “Giornata mondiale della Prematurità”, che si tiene ogni anno, dal 2009, proprio il 17 novembre, su iniziativa della “European Foundation for the Care of Newborn Infants,” col sostegno della fondazione americana “March of dimes”, dell’organizzazione no profit africana “Little big souls” e dell’australiana “National premmie foundation”.

In Italia i neonati “pretermine” (ovvero venuti alla luce prima della trentasettesima settimana di gestazione), costituiscono il 10% delle nascite totali, incidendo sulla mortalità neonatale per il 50% e su quella infantile per il 40%.

Sono bambini che hanno bisogno di terapie intensive neonatali adeguate poiché non hanno ancora maturato del tutto organi e apparati e non sono ancora capaci di adattarsi alla vita fuori dal grembo materno. In particolare, l’assistenza e le cure per garantirne la sopravvivenza e per ridurne la possibilità di disabilità future, sono fondamentali per quelli più piccoli, chiamati “molto pretermine” o “estremamente pretermine” (rispettivamente sotto le 32 o le 28 settimane di gestazione). Nonostante l’alto numero di casi, quella di questi bambini, è una situazione di cui si parla molto poco.

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti