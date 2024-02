Giornata mondiale della lotta contro il Cancro: l’impegno del Veneto

Il Veneto si distingue nella battaglia contro il cancro, con una strategia focalizzata su prevenzione, organizzazione in rete, tecnologia avanzata e competenza medica

VENEZIA. Nella Giornata Mondiale della lotta contro il cancro, il Presidente Luca Zaia ha annunciato l’impegno senza riserve della Regione Veneto, che ha adottato una strategia focalizzata su quattro assi chiave.

La Giornata Mondiale contro il Cancro è stata l’occasione per ribadire l’importanza di affrontare questa sfida quotidiana con una combinazione di prevenzione, organizzazione, tecnologia avanzata e competenza medica.

I quattro assi della battaglia veneta contro il cancro:

Prevenzione Vincente: Il Presidente Zaia ha sottolineato l’importanza cruciale della prevenzione, evidenziando che già oggi si riesce ad evitare lo sviluppo di circa il 40% dei tumori grazie a strategie mirate. Il Veneto si impegna a non considerare questo successo come un punto d’arrivo, ma come un nuovo punto di partenza, cercando continuamente nuove vie per migliorare la salute della popolazione. Organizzazione in Rete: La regione Veneto ha abbracciato il concetto di organizzazione in rete, riconoscendo che l’unione fa la forza nella lotta contro il cancro. Le Breast Unit, dedicate alla diagnosi e cura del tumore al seno, rappresentano un esempio tangibile di come l’organizzazione in rete possa migliorare l’efficacia degli interventi. Tecnologia Avanzata: Zaia ha enfatizzato l’importanza di dotare la regione di macchinari diagnostici e curativi all’avanguardia. Questa modernità tecnologica permette di identificare e trattare tempestivamente le neoplasie, riducendo la mortalità e preservando la qualità di vita dei pazienti. Professionalità Medica: La grande professionalità dei sanitari e dei team multidisciplinari è un pilastro fondamentale nella strategia del Veneto. Zaia ha elogiato il lavoro degli operatori sanitari e ha sottolineato l’importanza di un approccio coordinato e centrato sulla persona nella lotta al cancro.

Successi nei programmi di screening

L’Assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin, ha riportato risultati lusinghieri negli screening per il cancro del colon, della cervice uterina e del seno. Nel 2022, più di 1.307.000 persone sono state invitate ai programmi di screening, con elevati tassi di adesione che confermano la fiducia della popolazione in queste iniziative di prevenzione oncologica.

Ambienti liberi dal fumo

La regione Veneto ha sempre puntato sulla promozione di ambienti liberi dal tabacco, con interventi mirati nella prevenzione del tabagismo in ambiti scolastici e comunitari. La Direzione Regionale Prevenzione ha lavorato in collaborazione con scuole e comuni per promuovere uno stile di vita sano e libero dal fumo. L’obiettivo è garantire la salute delle future generazioni e ridurre i rischi legati al fumo attivo e passivo.

Reti regionali di successo

La regione Veneto ha istituito la “Rete Regionale Comuni Attivi” per promuovere l’adozione di uno stile di vita attivo e salutare. Al momento, già 150 comuni hanno aderito alla rete, dimostrando un impegno concreto nella promozione della salute dei cittadini.

Inoltre, con la recente creazione della “Rete Regionale di Scuole che Promuovono Salute”, la regione si propone di trasformare gli ambienti scolastici in luoghi ideali per imparare e adottare comportamenti sani, con 170 scuole e 15 centri di formazione professionali già aderenti.

Tutela dell’ambiente per promuovere la salute

La prevenzione inizia dall’ambiente che abitiamo, e la regione Veneto si impegna a proteggere le persone dai rischi per la salute legati all’uso scorretto dell’ambiente. Azioni mirate, come la corretta gestione dei rifiuti, la tutela delle fonti di energia e la regolamentazione della qualità dell’aria e dell’acqua, contribuiscono a creare un ambiente sano e sicuro per tutti.

Il Veneto affronta la lotta contro il cancro con una visione ampia e integrata, puntando su prevenzione, organizzazione, tecnologia e professionalità medica. La regione si pone l’obiettivo di continuare a migliorare la salute della sua popolazione, adottando nuove strategie e mantenendo alto il livello di impegno nella battaglia contro il cancro.