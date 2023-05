Giornata mondiale della Croce Rossa, in campo tutti i giorni

Si festeggia oggi la Croce Rossa Internazionale e la Mezzaluna Rossa, nel giorno della nascita del suo ideatore e fondatore.

“É doveroso ricordare l’impegno attivo della più grande organizzazione umanitaria, presente in oltre 190 Paesi, guidata da principi, valori e azioni, che quotidianamente sono il simbolo di umanità da 160 anni” ha detto il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia ricordando la ricorrenza di oggi 8 maggio in cui si celebra la giornata mondiale della Croce Rossa Internazionale e la Mezzaluna Rossa.

La festa ricorre nel giorno della nascita di Henry Dunant, il fondatore della Croce Rossa, nato l’8 maggio del 1828.

Era il 24 giugno del 1859 e a Solferino, Lombardia, si era consumata una terribile battaglia tra sardo piemontesi e franco austriaci che lasciò sul campo una grande quantità di morti e di feriti. Colpito da quella situazione drammatica Henry Dunant cercò l’aiuto di persone civili per soccorrere e trasportare i feriti. Nacque così in lui l’idea di creare un corpo di volontari che fosse a sostegno dei soldati nelle battaglie.

La Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa vuole essere anche un’occasione per sottolineare l’importanza e il valore che il volontariato riveste nella vita delle persone con l’opera indispensabile svolta da persone comuni.

Questo giorno di festa è infatti dedicata a loro, ai 14 milioni di volontari nel mondo, 150mila solo in Italia, e rappresenta anche un’occasione di riflessione sul Diritto Internazionale Umanitario.

In un periodo dove i conflitti sono sempre più drammatici e cruenti, questo strumento deve garantire il rispetto dell’umanità, consentendo da una parte ai civili di mettersi in salvo, e dall’altra agli operatori umanitari la sicurezza di non venire considerati essi stessi un bersaglio. E i tragici avvenimenti in Ucraina ci danno la misura di quanta importanza abbia. Le Gare di Diritto Internazionale Umanitario si svolgeranno il 13 e il 14 maggio a Roma e l’ormai consueta partnership con ANCI consentirà di dare massima visibilità alle celebrazioni con l’esposizione della bandiera CRI fuori dai palazzi comunali e di altre istituzioni, e con l’illuminazione di rosso di alcuni monumenti delle città, la sera tra l’8 e il 9 maggio. A illuminarsi di rosso sarà anche Palazzo Chigi, sede del Governo italiano.