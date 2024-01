Il 4 gennaio è dedicato alla Giornata Mondiale del Braille, una commemorazione istituita dalle Nazioni Unite per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dell’alfabeto tattile che, da oltre due secoli, ha notevolmente migliorato la qualità di vita delle persone non vedenti. Ma chi è l’ideatore di questo sistema e come funziona?

La storia del braille

Il sistema braille è stato creato nel 1825 da Louis Braille, un educatore francese privo della vista. Louis Braille, noto anche come talentuoso musicista, si dedicò a trovare un metodo che consentisse ai non vedenti di leggere e scrivere. Attraverso sperimentazioni varie, si ispirò a un codice utilizzato dai soldati per comunicare al buio. Il braille consiste in punti rialzati che possono essere riconosciuti attraverso il tatto delle dita. Questo linguaggio tattile comprende numerosi simboli che rappresentano lettere, numeri, segni di punteggiatura e altri caratteri.

Come funziona il braille

Nella lettura del braille, ciascuna lettera è simboleggiata da una disposizione di sei punti in rilievo, organizzati in due colonne di tre punti ciascuna. I punti da uno a cinque rappresentano i caratteri principali, ovvero le lettere, mentre il sesto punto funge da indicatore per gli spazi tra le parole o i gruppi di lettere. Per comporre qualsiasi lettera, è sufficiente percepire i punti che compongono quella specifica lettera nella combinazione. Ad esempio, la lettera A è caratterizzata da un singolo punto in alto a sinistra, mentre la lettera B è formata da due punti in alto a sinistra e uno in basso a sinistra.

Nuovi sviluppi

Nonostante abbia visto la sua prima invenzione oltre due secoli fa, il braille conserva una diffusa utilità nel contesto contemporaneo, essendo ampiamente adoperato in tutto il mondo. Attualmente, sono state trascritte in braille oltre 285 lingue diverse, dimostrando la sua adattabilità. Questo sistema di scrittura versatile si presta a una vasta gamma di applicazioni, spaziando dai libri di testo alle ricette, alle lettere personali. Oltre a ciò, il braille è impiegato con successo anche in settori specialistici come la musica, la matematica, l’informatica e altre discipline. La sua integrazione con le moderne tecnologie, tra cui tastiere, schermi e stampanti braille, ne ha garantito la rilevanza continua.

La Giornata Mondiale del Braille costituisce un’opportunità per celebrare la storia e l’importanza di questo sistema di scrittura, che ha permesso a milioni di persone non vedenti di leggere e scrivere in tutto il globo. Inoltre, rappresenta un momento cruciale per promuovere l’alfabetizzazione braille e sostenere il diritto di tutti coloro con disabilità visive all’accesso alla cultura e alle informazioni.