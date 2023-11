Giornata Mondiale degli Stagisti: perché è importante celebrarla

Ogni anno, il 10 novembre, si celebra la Giornata Mondiale degli Stagisti, una ricorrenza nata per sensibilizzare l’opinione pubblica e le aziende sulla necessità di migliorare l’accesso dei più giovani alle opportunità di lavoro.

Cos’è uno stage

Uno stage, o tirocinio, è un periodo di formazione pratica che si svolge presso un’organizzazione, un’azienda o un ente pubblico. Lo scopo dello stage è di permettere al tirocinante di acquisire delle competenze specifiche, di mettere in pratica le conoscenze teoriche apprese durante gli studi e di entrare in contatto con il mondo del lavoro. Uno stage può essere curriculare, se previsto dal piano di studi, o extracurriculare, se svolto volontariamente dallo studente o dal laureato.

Perché è importante celebrarla

La Giornata Mondiale degli Stagisti è stata istituita per la prima volta nel 2014 da un consorzio di realtà internazionali a difesa dei diritti degli stagisti. Inizialmente chiamata European Interns’ Day, la giornata si è poi estesa a livello globale, coinvolgendo diverse organizzazioni, tra cui l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), che ha riconosciuto lo stage come uno strumento fondamentale per la formazione professionale.

I problemi dello stage

L’obiettivo della giornata è di richiamare l’attenzione sui problemi che affliggono il mondo degli stagisti, tra cui:

la scarsa o nulla retribuzione , che rende gli stage accessibili solo a chi ha le risorse economiche per sostenerli, creando una situazione di discriminazione e di squilibrio geografico;

, che rende gli stage accessibili solo a chi ha le risorse economiche per sostenerli, creando una situazione di discriminazione e di squilibrio geografico; la bassa qualità , che si traduce in una mancanza di supervisione, di feedback, di obiettivi chiari e di valutazione finale1;

, che si traduce in una mancanza di supervisione, di feedback, di obiettivi chiari e di valutazione finale1; la precarietà, che si manifesta nella difficoltà di trasformare lo stage in un’occupazione stabile e nella mancanza di tutele e di diritti per i tirocinanti.

Gli standard minimi

La Giornata Mondiale degli Stagisti vuole quindi promuovere una cultura degli stage di qualità, basati su criteri di trasparenza, equità, apprendimento e inclusione. A tal fine, sono state elaborate delle linee guida e delle buone pratiche, come la Carta dei Tirocini di Qualità dello European Youth Forum, che definiscono gli standard minimi che uno stage dovrebbe rispettare, tra cui:

una retribuzione adeguata , che copra almeno le spese di vitto e alloggio;

, che copra almeno le spese di vitto e alloggio; una durata limitata , che non superi i sei mesi;

, che non superi i sei mesi; un contratto scritto , che specifichi le condizioni, le attività, gli obiettivi e le responsabilità dello stage;

, che specifichi le condizioni, le attività, gli obiettivi e le responsabilità dello stage; una supervisione continua , che preveda un tutor dedicato, dei feedback regolari e una valutazione finale;

, che preveda un tutor dedicato, dei feedback regolari e una valutazione finale; una certificazione, che attesti le competenze acquisite e le esperienze svolte durante lo stage.

La Giornata Mondiale degli Stagisti è un’occasione per riconoscere il valore e il potenziale degli stage, ma anche per chiedere un cambiamento verso una maggiore qualità, accessibilità e inclusione. Perché gli stage siano una vera opportunità di crescita e di inserimento nel mondo del lavoro, è necessario che siano garantiti dei diritti e delle condizioni dignitose per i tirocinanti, che siano rispettati dei criteri di trasparenza e di equità e che siano valorizzate le competenze e le esperienze acquisite. Solo così gli stage potranno essere un ponte e non un ostacolo tra l’istruzione e l’occupazione.