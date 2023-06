Giornata Mondiale Contro la Droga: le iniziative per un “Mondo Libero dalla Droga”

L’associazione “Mondo Libero dalla Droga” di Padova, che si occupa di dare informazioni e fare prevenzione sul problema delle droghe illecite, illustra i materiali gratuiti che l’associazione mette a disposizione del pubblico e le iniziative che organizza in occasione della Giornata internazionale contro l’abuso e il traffico illecito di droga, istituita dalle Nazioni Unite.

Il 26 giugno si celebra la Giornata internazionale contro l’abuso e il traffico illecito di droga, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1987. Lo scopo è di sensibilizzare l’opinione pubblica sul grave problema che le droghe illecite rappresentano per la società e di rafforzare la cooperazione tra gli Stati per raggiungere l’obiettivo di un mondo libero dall’abuso di droga.

A Padova, da oltre 10 anni, opera l’associazione “Mondo Libero dalla Droga”, che si dedica alla prevenzione e all’informazione sulla verità della droga.

L’associazione, sostenuta dalla Chiesa di Scientology, mette a disposizione gratuitamente vari materiali (opuscoli, kit informativi, annunci di pubblica utilità, un documentario, corsi on line, conferenze nelle scuole) così da spiegare anche in modo semplice ed efficace i tipi di sostanze, gli effetti sul corpo e sulla mente a breve e a lungo termine.

L’associazione si ispira al pensiero dell’umanitario L. Ron Hubbard: “L’arma più efficace nella guerra contro la droga è l’istruzione.”

In occasione della Giornata mondiale contro l’abuso e il traffico illecito di droga, i volontari di Mondo Libero dalla Droga di Padova si ritroveranno sabato 24 giugno alle ore 09:00 presso l’auditorium della Chiesa di Scientology in Via Pontevigodarzere 10, per presentare le loro iniziative e distribuire opuscoli gratuiti “La Verità sulla Droga” in zona stazione.

Chiunque voglia aderire all’iniziativa è libero di partecipare.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il referente Lago Andrea al numero 329.8141144 o scrivere a mondoli[email protected]m.