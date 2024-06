13 GIUGNO: Giornata Internazionale dell’Albinismo

Il 13 giugno è Giornata Internazionale dell’Albinismo, una ricorrenza nata per combattere gli attacchi discriminatori verso le persone affette da questa particolare patologia ereditaria.

L’Albinismo è un disturbo ereditario che si manifesta con l’assenza o la riduzione della melanina, il pigmento che conferisce alla pelle, ai capelli e anche all’iride degli occhi il loro colore naturale. Questa particolarità è prevalentemente presente nell’Africa sub-sahariana, in particolare a causa delle unioni tra consanguinei. Coloro che convivono con questa patologia sono facilmente riconoscibile dall’incarnato pallido, dalle ciglia e dalle sopracciglia bianche e dagli occhi chiari.

Nella storia si sono sempre verificati numerosi atti discriminatori e violenti contro gli albini, particolarmente in quei paesi in cui la maggioranza della popolazione è di colore. La causa principale di tali fenomeni, è una particolare credenza per la quale gli albini sono dotati di poteri soprannaturali o portino sfortuna. Questi attacchi arrivano al punto che le pelli degli albini sono commercializzate sul mercato nero, le bambine violentate.

La risoluzione delle discriminazioni

Per mettere fine a questa situazione, il 18 Dicembre 2014, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 13 giugno la Giornata Internazionale dell’Albinismo anche se, già nel 2013, il Consiglio per i Diritti Umani dell’ONU aveva cercato la risoluzione richiamando l’attenzione sulla diffusione degli attacchi contro gli albini.

Poi ancora, ultimamente, Amnesty International ha lanciato una campagna per spingere il governo del Malawi a reagire con maggiore determinazione ai brutali attacchi contro gli albini nel paese. Tuttavia, nonostante gli sforzi finora compiuti, l’organizzazione giudica le azioni adottate come poco incisive e ancora inefficaci.

In Italia inoltre, l’associazione “Albinit” è attiva dal 2008 e si impegna a sensibilizzare sulle problematiche dell’albinismo. Nel mese di aprile, a Milano, l’Associazione ha organizzato il terzo Convegno Europeo sull’Albinismo, dove ricercatori internazionali, Associazioni europee di Albini, genitori e pazienti si sono riuniti per discutere delle difficoltà che le persone affette da albinismo devono affrontare.