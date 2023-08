Giornata internazionale dei mancini, 5 curiosità che forse non conosci

Oggi, 13 agosto, è la Giornata Internazionale dei Mancini. Nel 1967, l’Associazione Lefthanders International ha lanciato questa iniziativa con l’obiettivo di celebrare una vasta parte della popolazione che in passato è stata ingiustamente soggetta a discriminazioni e pregiudizi. La mano sinistra, infatti, è stata associata al concetto di negatività e non è un caso che ancora oggi il termine “sinistro” sia usato per riferirsi a situazioni, oggetti e persone che trasmettono un’aura di negatività e quasi paura.

Nella giornata a loro dedicata, ecco 5 curiosità sui mancini che potrebbero sorprenderti.

1) Mancini già nel grembo materno

La predisposizione al mancinismo si verifica quando l’individuo è ancora un feto nel grembo materno. Questo fenomeno lo si può osservare quando i feti iniziano a succhiare il pollice sinistro anziché quello destro.

2) I mancini hanno una creatività e intelligenza più spiccata

La creatività e l’intelligenza dei mancini possono essere superiori rispetto alla media. Questo perché è l’emisfero destro del cervello a dominare, predisponendoli in modo particolare per l’intuito, la visione e la spazialità. I mancini presentano anche una notevole dose di originalità e una certa propensione al pensiero laterale.

3) Essere mancini dà vantaggi nello sport

Questo aspetto può addirittura diventare una condizione da ricercare. Nei contesti sportivi, i mancini possono infatti sorprendere gli avversari con movimenti e tiri imprevedibili, ottenendo un netto vantaggio. Tra gli sport in cui eccellono, la scherma, il ping pong, il tennis e il pugilato.

4) A Londra esiste un negozio dedicato esclusivamente ai mancini

Si chiama “Anything Left Handed”. Questo negozio specializzato offre una gamma di prodotti pensati appositamente per chi utilizza la mano sinistra. Attualmente, è disponibile anche online e rappresenta una fonte di sollievo per numerosi mancini che spesso incontrano difficoltà anche nell’utilizzo di semplici forbici.

5) La percentuale più alta di mancini si concentra in Olanda

Solo una piccola frazione, tra il 10% e il 12%, della popolazione globale è costituita da mancini. Tuttavia, queste proporzioni variano da regione a regione: le percentuali più elevate si riscontrano nei Paesi Bassi, nel Regno Unito e in Belgio, mentre risultano più basse in nazioni come India, Cina e Giappone.

L’elenco dei mancini famosi racchiude personalità così famose e geniali da far ricredere chiunque abbia avanzato perplessità a riguardo. Erano mancini Sigmund Freud, Albert Einstein, Mozart, Beethoven, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Van Gogh, Picasso, Charlie Chaplin e Steve Jobs. Lo erano anche personalità fondamentali nella storia/politica, come Giulio Cesare, Alessandro Magno, Carlo Magno, Napoleone, Benjamin Franklin e Winston Churchill.