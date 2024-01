Giornata di recupero per ”brusar a vecia”

A causa del maltempo della scorsa settimana, il tradizionale falò benaugurante, detto Panain (panevin), si è svolto ieri sera, con grande successo di pubblico.

Mogliano – La pioggia e il vento non hanno bloccato la festa tradizionale di inizio anno ma hanno solo rinviato l’appuntamento. Ieri sera, 13 gennaio, il Panain di Bonisiolo si è infiammato e ha emesso il suo verdetto per il nuovo anno. “Sarà bellissimo” hanno sentenziato in molti mentre la legna ardeva allegramente.

Altrettanto allegramente grandi e piccoli hanno apprezzato la pinza e il vin brulè, la cioccolata e le castagne, offerti dall’associazione di quartiere.

All’evento, organizzato dal Gruppo Parrocchiale e dall’associazione della Frazione Bonisiolo, insieme a Funnyland aps, erano presenti il presidente del consiglio comunale Lino Sponchiado e la consigliera Tiziana Eula, oltre al direttivo e ai volontari del Quartiere.

La tradizionale Lotteria di Beneficenza ha concluso l’allegra, seppur climaticamente fredda, serata.

Il “Pan e Vin esprime il bisogno di stare insieme, di dividere con gli altri cil cibo e il bere ma anche le ansie e le gioie. Ritrovarsi intorno allo stesso fuoco nel periodo più duro dell’anno per la vita nei campi, rafforza, attraverso la presenza di tutti, la necessità di un legame fraterno tra gli uomini e la ricerca di un’armonia con la natura, nonostante le difficoltà.