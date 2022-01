Giornata della Memoria. Silea ricorda le vittime dell’Olocausto

L’ Amministrazione Comunale di Silea invita i cittadini a partecipare alla celebrazione della Giornata della Memoria, che si terrà in modalità adeguate all’attuale momento pandemico, nella giornata di oggi, giovedì 27 gennaio.

Tra le 15.30 e le 19.00, sul piazzale antistante la Biblioteca dei Liberi Pensatori, accanto al Municipio di Silea, i cittadini potranno accendere un lumino messo a disposizione dalla Biblioteca, per ricordare in modo simbolico le vittime dell’Olocausto.

All’evento parteciperà l’Assessore alla Cultura Angela Trevisin, che dichiara: “Anche in questo momento così difficile per la nostra comunità, tra quarantene e isolamenti, la nostra Amministrazione vuole dare un segnale simbolico per ricordare una pagina di storia che purtroppo viene spesso strumentalizzata. La Giornata della Memoria serve anche a questo: a fornire momenti di riflessione perché solo comprendendo la storia in modo approfondito e competente la si può citare ed utilizzare come maestra di vita”.