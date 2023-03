Giornata del Pisolino: come prendere esempio dagli amici gatti

Oggi, 13 marzo, si celebra il cosiddetto “Napping Day”, ricorrenza nata negli Stati Uniti dedicata al pisolino, con lo scopo di riconoscere e ricordare il valore del riposo e l’importanza di recuperarlo.

Il sonnellino pomeridiano, in particolare, rappresenta una pratica estremamente salutare e utile per rilassare e ricaricare la mente in vista della seconda parte della giornata.

E chi è il re dei pisolini? Sicuramente il gatto, con il suo fare così beato suscita l’invidia di noi umani.

La capacità di trascorrere le giornate tra placidi e rigeneranti pisolini è una caratteristica intrinseca del felino, che ne fa uno stile di vita. I gatti di casa sono soliti riposare dalle 12 alle 16 ore al giorno. Ma quali sono i motivi di questa “sonnolenza di specie”?

Santévet, azienda specializzata nell’assicurazione sanitaria di cani e gatti, spiega le ragioni per cui i nostri amici felini trascorrono così tanto tempo sonnecchiando.

In primo luogo, i gatti sono considerati animali crepuscolari , ovvero maggiormente attivi durante le ore notturne . È probabile, infatti, che il periodo di attività del nostro gatto, coincida con le nostre ore di sonno.

sono considerati , ovvero maggiormente attivi durante le . È probabile, infatti, che il periodo di attività del nostro gatto, coincida con le nostre ore di sonno. Hanno un istinto da predatori e certi ritmi risultano tuttora programmati nella loro indole, seppur evolutisi in specie domestiche: i gatti selvatici, infatti, dormono spesso sia per riprendersi dalla caccia che per risparmiare le energie.

e certi ritmi risultano tuttora programmati nella loro indole, seppur evolutisi in specie domestiche: i gatti selvatici, infatti, dormono spesso sia per riprendersi dalla caccia che per risparmiare le energie. A volte, soprattutto per quei gatti domestici che non escono mai di casa, dormire potrebbe rappresentare un modo per sfuggire alla noia e alla mancanza di stimoli. È importante mantenere attiva la loro attenzione e arricchire la giornata con giochi e attività.

In più, con l’avanzare dell’età, anche i nostri amici felini tendono a diventare più sedentari e a trascorrere ancora più tempo a riposo, dormendo e in angoli caldi e accoglienti.

