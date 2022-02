Giornata dei calzini spaiati: evviva la diversità!

Si celebra il primo venerdì di febbraio ed è un omaggio alle diversità.

Nove anni fa la maestra Sabrina di una scuola di Terzo di Aquileia, in provincia di Udine, ha inventato la Giornata Dei Calzini Spaiati, con l’intento di lanciare un messaggio di solidarietà, inclusione, rispetto e amicizia.

Da allora questa ricorrenza si celebra ogni anno, il primo venerdì di febbraio per focalizzare l’attenzione su autismo e altre diversità, perché diverso è bello.

E come possiamo constatare per esperienza diretta, quando la lavatrice impietosa separa ogni coppia di calzini per dividerli per sempre, neanche fossero i promessi Sposi, un calzino rimane sempre un calzino. Indipendentemente dal colore e dalla lunghezza, la sua funzione rimane sempre quella.

Per celebrare nel modo migliore la giornata della pagina Facebook dedicata all’iniziativa si invita tutti ad indossare un calzino diverso dall’altro e a valorizzare questa differenza scattando una foto e postandola sul social network con l’hastag #calzinispaiati2022.

L’immagine in primo piano è tratta dalla pagina Facebook Giornatadeicalzinispaiati.