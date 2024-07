Gioie Musicali 2024: Asolo tra musica Klezmer, premi e giovani talenti

Asolo si prepara a vivere un luglio musicale con la ventesima edizione del Festival Internazionale Giovanile “Gioie Musicali”

ASOLO (TV) – Asolo si prepara ad accogliere la ventesima edizione di “Gioie Musicali”, un festival che celebra la musica giovanile internazionale. Dal 5 luglio, il festival inizierà con un vivace concerto di musica Klezmer e Balcanica, seguito dalla consegna del Premio Gioie Musicali al celebre fagottista Sergio Azzolini e da un recital del talentuoso pianista Giacomo Menegardi, vincitore del Premio Venezia 2023.

Un festival di musica inclusiva e giovani talenti

In luglio, Asolo diventerà il fulcro di “Gioie Musicali”, il Festival Musicale Internazionale Giovanile, con otto eventi dedicati ai giovani musicisti. Il festival promuove una formazione musicale inclusiva e priva di pregiudizi di genere. Venerdì 5 luglio alle 21:00, il Teatro Eleonora Duse ospiterà un coinvolgente concerto di musica Klezmer e Balcanica. Sabato 6 luglio, sempre alle 21:00, la Chiesa di San Gottardo sarà il palco della cerimonia di consegna del Premio Gioie Musicali al fagottista Sergio Azzolini. La settimana si concluderà domenica 7 luglio con un recital di Giacomo Menegardi, pianista vincitore del Premio Venezia 2023, alla Chiesa di San Gottardo.

Laboratori e concerti Klezmer

Il festival include un workshop di musica Klezmer e Balcanica dal 1 al 5 luglio, curato da Francesco Socal (clarinetto e sax), Giulio Gavardi (chitarra), Nicolò Masetto (basso) e Luca Ferraris (percussioni e pianoforte). Il laboratorio culminerà in un concerto finale il 5 luglio alle 21:00 al Teatro Eleonora Duse, dove musicisti di diverse età e formazioni collaboreranno per creare e eseguire musiche originali, offrendo uno spettacolo unico e coinvolgente.

Premio Gioie Musicali a Sergio Azzolini

Sabato 6 luglio sarà dedicato al Premio Gioie Musicali, giunto alla quinta edizione. Il riconoscimento sarà conferito a Sergio Azzolini, fagottista di fama mondiale, per il suo contributo alla formazione dei giovani musicisti. La serata inizierà alle 21:00 alla Chiesa di San Gottardo con un dialogo tra Azzolini e il musicologo Stefano Trevisi, seguito da un concerto intitolato “Il fagotto, la voce fantasmica”.

Recital di Giacomo Menegardi

Domenica 7 luglio alle 21:00, sempre alla Chiesa di San Gottardo, sarà il turno di Giacomo Menegardi, vincitore del Premio Venezia 2023. Il recital, intitolato “Der Wanderer – Viaggio tra immaginazione e realtà”, includerà opere di Liszt e Mendelssohn, seguite dal Trio per pianoforte n. 2 in mi bemolle maggiore op. 100 di Schubert, con la partecipazione di Giada Visentin (violino) e Riccardo Baldizzi (violoncello).

Eventi e collaborazioni

Il festival, sostenuto da numerose istituzioni e sponsor, prevede anche la presentazione di una monografia su Matteo Segafreddo il 7 luglio alle 18:00 nella Sala della Ragione di Asolo. “Gioie Musicali” è un evento imperdibile per chi ama la musica e vuole scoprire nuovi talenti in un contesto storico e affascinante come quello di Asolo.

Programma

Venerdì 5 luglio ore 21:00

Asolo, Teatro Eleonora Duse

Concerto Finale del Laboratorio di Musica Klezmer e Balcanica

Francesco Socal (clarinetto e sax), Giulio Gavardi (chitarra), Nicolò Masetto (basso), Luca Ferraris (percussioni e pianoforte), e i partecipanti al Laboratorio.

Sabato 6 luglio ore 21:00

Asolo, Chiesa di San Gottardo

Premio Gioie Musicali – V Edizione

“Il fagotto, la voce fantasmica”

Concerto e intervista a Sergio Azzolini (fagotto) con Stefano Trevisi (musicologo)

Sergio Azzolini e il Gruppo Archi LaRé eseguiranno brani di Bach e Vivaldi.

Domenica 7 luglio ore 18:00

Asolo, Sala della Ragione

Presentazione della monografia su Matteo Segafreddo

Domenica 7 luglio ore 21:00

Asolo, Chiesa di San Gottardo

“Der Wanderer: Viaggio tra immaginazione e realtà”

Recital di Giacomo Menegardi (pianoforte) con Giada Visentin (violino) e Riccardo Baldizzi (violoncello)

Programma con opere di Liszt, Mendelssohn e Schubert.

Informazioni

Gioie Musicali – XX Edizione. Festival Musicale Internazionale Giovanile

Asolo (TV)

Organizzazione: Associazione Musicale Musikdrama APS

Per informazioni e approfondimenti: musikdrama.it