Gioco problematico, gli strumenti per contrastarlo forniti da Big Casino di SnaiTech

Con i mesi di lockdown sono cresciuti gli utenti che si approcciano al gioco online, con un conseguente rischio di aumentare le possibilità di insorgenza di una dipendenza. Ecco come riconoscerla e come contrastarlo.

L’impegno delle istituzioni e delle aziende del gambling è costante per quanto riguarda il contrasto al gioco problematico e patologico. Una piaga sempre più attuale nel panorama dell’intrattenimento e della rete, che merita quindi di essere analizzata e studiata nel dettaglio.

Per questo diversi enti italiani, tra i quali l’Istituto Superiore di Sanità, l’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR ma anche le Università di Padova e della Flinders University, hanno messo in campo un ricerca, lunga e dettagliata, per capire quali sono le abitudini di gioco degli adolescenti del nostro continente. Lente d’ingrandimento quindi sui ragazzi di età compresa tra i 15 e i 16 anni, per un totale di 90 mila campioni divisi in oltre 30 paesi d’Europa. Un target che era stato già analizzato nel 2019 dalla ricerca “European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs” ma che merita di essere rivisto e aggiornato adesso, dopo la pandemia da Covid 19.

I dati che emergono dai report sono infatti piuttosto preoccupanti, soprattutto per quanto riguarda il nostro paese, dove i giovani risultano essere tra i più ad alto rischio nel gaming problematico. Se la media europea è del 20%, in Italia si registra una percentuale di quasi 24%, molto distante dalla Danimarca, che presenta il dato più basso vale a dire il 12%, e dalla Romania, la peggiore della graduatoria con il 30%.

Per questo è fondamentale implementare e incoraggiare l’utilizzo di strumenti come quelli messi in campo e a disposizione da Big Casino di Snaitech Spa, per combattere il gioco patologico. Tra questi ci sono l’impostazione del limite di gioco, la possibilità di autoescludersi, la possibilità per l’utente di sottoporsi a un test di autovalutazione, in forma anonima, per capire se le proprie abitudini di gioco possono essere definite problematiche. Big Casino inoltre partecipa al programma G4, la Global Gambling Guidance Group, per migliorare la responsabilità sociale nel gioco d’azzardo e ridurre al minimo i possibili danni correlati, attraverso la promozione di un programma mondiale di accreditamento.

Solo attraverso l’utilizzo di questi strumenti, insomma, si può arginare la deriva del GAP, il gioco d’azzardo patologico. E a ringraziarci saranno soprattutto le generazioni di domani.