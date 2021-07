Giochi per mobile: caratteristiche del fenomeno

Cellulare e divano sono i protagonisti di molti dei nostri momenti di relax. Tra una faccenda e un’altra, capita infatti spesso di sbloccare il telefonino e divertirci con video, musica o giochi. L’intrattenimento passa sempre più per lo schermo di un dispositivo mobile, smartphone o tablet che sia.

I numeri del fenomeno

Si tratta di una tendenza in costante ascesa. Lo dicono i dati di Deloitte, società inglese che lavora nel campo hi-tech: più della metà dei giocatori italiani (il 61%) ha utilizzato nel 2020 il mobile. In Europa i numeri sono leggermente più bassi: il 56% dei gamer usa dispositivi mobili. In Cina, invece, le cifre sono ben più alte, con l’addirittura il 91% dei videogiocatori che adopera apparecchi portatili. Il trend è in netta crescita in tutto il mondo. Lo scorso anno si è registrato un aumento del 7% della percentuale degli amanti dei giochi per telefonini e tablet, rispetto al 2019.

Le caratteristiche di un gioco mobile



Proprio per questo motivo, i software e i siti vengono pensati a monte proprio per gli specifici dispositivi mobile. Perché? Innanzitutto, è necessario non perdere la giocabilità che si ha da PC o da console. Il gioco da mobile deve presentare una interfaccia compatibile con le dimensioni dei principali schermi di telefonini e tablet. Inoltre, bisogna proteggere i consumatori dai rischi connessi all’uso di apparecchi potenzialmente vulnerabili. Realizzare un gioco per un telefonino significa dovere rispettare caratteristiche di sicurezza e affidabilità.

I principali giochi per smartphone e tablet

Il mobile gaming è un trend sempre più consolidato. Trasformare il cellulare in sala gioco o console è ormai un’abitudine per molti gamer. Quali sono i giochi più gettonati, quelli più amati dagli utenti Android e iOS? Le possibilità a disposizione sono tantissime. Ci sono i rompicapi, i titoli sportivi, i solitari a carte, la roulette, il poker, gli open world e tanto altro ancora. Tra i giochi più apprezzati troviamo Pokémon Go, di recente tornato alla ribalta, e Fortnite, uno sparatutto in terza persona. Ma non solo.

Anche i casino online italiani hanno intercettato questo trend. Sono disponibili versioni per Android e iOS su Play Store o App store, rispettivamente. È anche possibile scaricare i giochi direttamente dal sito del casinò preferito, per goderne in versione mobile. Bisogna però fare attenzione e scegliere solo siti che dispongono della licenza ufficiale AAMS/ADM, garanzia di sicurezza e affidabilità.

Il futuro del gaming mobile

Una delle ragioni del successo dei giochi per mobile è la semplicità del loro utilizzo. Non servono tastiere o joystick. Si interagisce attraverso il touch screen, con una resa altamente intuitiva e interattiva. Il futuro del mobile gaming vede i dispositivi portatili sempre più integrati alle dinamiche di gioco tradizionali. Si pensa ad esempio di impiegare telefonini come controller di console o come mezzo per fare delle puntate in una roulette dal vivo.