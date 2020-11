Gianfranco Vergani e il quotidiano online “Il Nuovo Terraglio”

Continuiamo con la pubblicazione a puntate del libro scritto dal nostro concittadino, Nuccio Sapuppo. In questa raccolta l’autore ha voluto raccontare – in forma di monografie – luoghi, avvenimenti e personaggi figli di Mogliano che si sono distinti per le opere che hanno compiuto nella loro vita

Cav. Gianfranco Vergani (classe 1936)

Giornalista e Direttore del quotidiano online “Il Nuovo Terraglio”

Ha fondato nel 2005 il primo giornale mensile online, diventato poi nel 2017 quotidiano, che fornisce tutte le notizie in tempo reale nella fascia di agglomerati urbani che da Venezia si estende fino a Treviso passando per Mogliano Veneto. Il giornale risulta aggiornato quotidianamente delle principali notizie sia a livello nazionale che locale.

Gianfranco Vergani ha frequentato la facoltà di discipline giuridiche dell’Università La Sapienza di Roma per proseguire poi i suoi studi a Ferrara con il corso di laurea in Giurisprudenza. È perito merceologico in Avarie Marittime, iscritto regolarmente alla Camera di Commercio di Venezia dal 1975. Ha dedicato molti anni al Sindacato della UIL nel settore marittimo denominato UIM, nel quale ha ricoperto la carica di Segretario Provinciale fino al 1980, anno in cui entrò a far parte come Membro effettivo a livello Nazionale della stessa organizzazione. Nel giugno 1976 venne nominato Cavaliere della Repubblica a firma di Aldo Moro.

Nel 1964 entrò come funzionario nell’Ufficio Legale della Società Adriatica di Navigazione a Venezia e dopo circa un ventennio di collaborazione scoprì la sua vera passione ed ambizione, si avvicinò al giornalismo della carta stampata, iscrivendosi all’Ordine dei Giornalisti di Venezia come pubblicista. Cominciò a lavorare come Redattore Capo del mensile “Il Terraglio”. dal 2001 al 2006. Dopo una breve collaborazione con “La Tribuna” e poi con il “Gazzettino”, ottenne l’incarico di corrispondente del quotidiano “Epolis Treviso” per i Comuni di Mogliano, Preganziol, Casale sul Sile, Casier e Silea. Dal 2009 al 2014 divenne Capo Redattore del periodico MO.VE. Nel 2007 infine fondò il mensile “Il Nuovo Terraglio”, del quale assunse la Direzione.

Nel settembre del 2017 prese il via la testata online della quale Vergani si confermò Direttore, carica che ricopre ancora oggi.

In questo ultimo incarico, Vergani adopera il massimo possibile di impegno a favore dell’efficacia della “notizia”, che sia esatta, fresca ed immediata. Il giornale infatti risulta aggiornato quotidianamente delle principali notizie sia a livello locale che nazionale.

Con “Il Nuovo Terraglio”, Gianfranco Vergani offre un servizio di informazione utile in tempo reale per l’intero arco della giornata di tutti gli avvenimenti che succedono nella vasta zona, che comprende tutti gli agglomerati urbani che insistono lungo il Terraglio, da Mestre verso Treviso.

Il giornale svolge un’opera di grande utilità nel settore dell’informazione e della cronaca su eventi riguardanti l’arte, la cultura e manifestazioni varie, durante tutto l’arco dell’anno.

Il Direttore de “Il Nuovo Terraglio”, Gianfranco Vergani, può avvalersi della preziosa collaborazione di:

Valentina Nespolo, in qualità di Vice Direttrice, la quale, nata a Venezia, ha frequentato tutte le scuole dalle elementari fino al Diploma a Mogliano. Dopo alcuni anni trascorsi a Roma per motivi di studio e di lavoro, dove ha conseguito la laurea in Economia Aziendale e Bancaria e quella Magistrale in Economia, Managment ed Amministrazione d’Azienda, ha deciso di tornare a Mogliano e di lavorare nel settore della Comunicazione.

Ha conseguito un Master in Digital Marketing con valutazione 100/100 ed è Giornalista Pubblicista iscritta all’Albo dei Giornalisti del Veneto. Dichiara di “essere sempre stata affascinata dall’arte, dalla letteratura, dal teatro e dalla musica in tutte le sue eclettiche forme!”.

Nicole Casagrande, che collabora attivamente alla composizione del giornale in qualità di Redattrice, la quale, nata a Motta di Livenza ma residente a Cimadolmo (TV), dopo aver conseguito la laurea in Mediazione Linguistica applicata al Marketing, alla Pubblicità e alle Pubbliche Relazioni, ha intrapreso la strada dell’Editoria, lavorando per alcune case editrici di ottima levatura nazionale. Fino ad addentrarsi nel mondo del giornalismo e del digitale, settore in cui lavora da oltre due anni e che le dà modo di esprimere la sua spiccata creatività nella scrittura di articoli dai temi più disparati.

Oltre a queste due che, assieme al Direttore costituiscono le colonne portanti del giornale, Vergani può avvalersi inoltre della laboriosa e fertile collaborazione di alcune persone che completano la Redazione, quali Mario Spessotto, Silvia Moscati, Mauro Lama, Francesca Maria Nespolo e il fotografo Simone Pagnossin. Essi, con i loro articoli e con i loro servizi, riescono ad appassionare i lettori e a rendere il giornale sempre più apprezzabile sia nella forma che nei contenuti.

