“Giallo al Museo” fa il tutto esaurito e lancia nuove date

Vista la mole di richieste di prenotazione arrivate per la rassegna teatrale “Giallo al Museo”, il cartellone si arricchisce di nuove date.

La curiosità sollevata dal ciclo di percorsi museali teatralizzati promosso dal Comune di Treviso – in collaborazione con l’associazione di promozione sociale “Tema Cultura” – ha mandato sold-out in poche ore tutti gli appuntamenti in programma e così l’assessorato ai Beni Culturali e al Turismo ha deciso di rilanciare.

Lo spettacolo “Fantasmi al museo” andrà in scena al Museo Luigi Bailo anche mercoledì 21 e mercoledì 28 luglio alle ore 18. Per assistere a “L’onesta slealtà di Agatha” al Museo Santa Caterina domenica 1° agosto nuova replica alle ore 16.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni scrivere una mail all’indirizzo [email protected] o chiamare il numero 346.2201356.

Mezz’ora prima dell’inizio degli spettacoli, il pubblico è invitato a partecipare alla presentazione della location e all’incontro con l’autrice dei testi, Giovanna Zucca.

