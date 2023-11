Generosità che guarisce: Associazione Lirica Trevigiana consegna l’assegno al Ca’ Foncello

TREVISO – Questa mattina, il reparto di pediatria dell’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso ha ricevuto l’assegno del contributo a titolo benefico raccolto lo scorso 9 maggio, in occasione del Gala Lirico annuale promosso dell’Associazione Lirica Trevigiana, dedicato, quest’anno, a Maria Callas.

Il Consigliere regionale del Veneto, Roberto Bet, ha espresso elogi per la bellissima iniziativa, sottolineando l’importanza di unire la passione per la musica alla generosità a favore di cause benefiche che, oltre a promuovere l’arte e la bellezza, contribuiscono in modo tangibile al sostegno di strutture sanitarie importanti nel territorio.

Nel suo intervento, il primario del nosocomio trevigiano, dott. Stefano Martelossi, ha spiegato infatti che l’importante cifra consegnata oggi sarà devoluta alla costruzione della Stanza dei Sogni, un luogo di rifugio e conforto all’interno reparto pediatrico, dedicata a tutti i giovani pazienti.

Una donazione generosa, per un impegno a sostenere e migliorare le strutture sanitarie, evidenziando il potere della solidarietà nel promuovere la salute e il benessere per tutti.