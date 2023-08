Gemini Mestre, una stagione di emozioni al Taliercio

Entusiasmo e voglia di lavorare hanno caratterizzato il raduno della Gemini Mestre che, agli ordini del confermato coach Cesare Ciocca, si è ritrovata nel pomeriggio di mercoledì 16 agosto al Palavega di Trivignano, impianto dove il team mestrino continuerà a lavorare nel corso della prossima stagione mentre le partite casalinghe si disputeranno il sabato sera al Palasport Taliercio, sede storica a cui la squadra ha fatto ritorno proprio nel corso degli scorsi playoff.

MESTRE – La Gemini arriva a questo nuovo campionato con una squadra parzialmente rinnovata rispetto a quella che ha sfiorato il salto in A2 l’anno scorso, sotto canestro i principali movimenti dove sono partiti Bortolin e Di Meco per fare spazio a Lenti – Livorno sponda Pielle – e Ivan Morgillo (Petrarca Padova); novità anche fra le guardie dove sono andati via Conti e Rossi e dove subentreranno Bugatti (Brianza Basket) e Perin (San Vendemiano).

“Sulla carta ci sono squadre che valgono più di noi ma poi come sempre sarà poi il campo a parlare, noi come lo scorso anno faremo del lavoro e della determinazione il nostro marchio di fabbrica – le prime parole di coach Cesare Ciocca – sono convinto che questo gruppo potrà dire la sua all’interno di un campionato che si preannuncia molto complicato ma nel quale Mestre farà di tutto per arrivare il più in alto possibile”.

“Siamo di fatto una neopromossa perché dopo la rivoluzione dei campionati dello scorso anno praticamente siamo una categoria più in alto – l’analisi del direttore generale Samuele Marton – Mestre ha sempre voglia di crescere, lo ha fatto in questi anni e continuerà a farlo ma ora dobbiamo pensare a consolidare il nostro gruppo senza precluderci alcun traguardo ma anche consapevoli che ci sarà molto da combattere e che potrebbero arrivare anche dei momenti difficili”.

“Siamo soddisfatti della squadra che abbiamo allestito e non vedo l’ora di vedere cosa potrà fare in campo – le parole del direttore sportivo Franco De Respinis – abbiamo confermato parte della squadra dello scorso anno integrandolo con giocatori di qualità, poi come sempre sarà il parquet a parlare”.

Per il main sponsor Giorgio Querci, titolare di Gemini che arriva alla sua terza stagione al fianco del Basket Mestre, “arriviamo da una stagione entusiasmante che ci ha riportato al Taliercio la nostra voglia però è quella di crescere ancora per questo chiedo ai mestrini di fare loro questa squadra venendo a tifare i ragazzi. Abbiamo la possibilità di rivivere le grandi emozioni sportive che il Basket Mestre ci ha regalato negli anni ’80, chi c’era deve tornare al Taliercio, per i più giovani è una grande occasione per vivere e sentire propria questa squadra che ha tutti i presupposti per emozionarci ancora”.

Emozioni che i tifosi sembrano già preassaporare visto che al Palavega al primo allenamento erano presenti una cinquantina di persone.

Le prime amichevoli della squadra sono fissate per sabato 26 agosto a Rimini mentre il primo settembre uscita a Vicenza mentre il 9 settembre si comincia a fare sul serio con la sfida contro San Vendemiano in Supercoppa.

