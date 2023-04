Gelato Day a Casa dei Carraresi

Il mese della montagna propone sabato 22 aprile una giornata dedicata ai bambini con il Gelato Day e la presentazione di una guida pensata per i più piccoli.

TREVISO – Domani, sabato 22 aprile, Casa dei Carraresi ospiterà due eventi dedicati ai bambini e inseriti nell’ambito delle iniziative de “Il mese della montagna”.

Si comincia alle 15 con il “Gelato Day”, organizzato in collaborazione con Artglace, Confederazione delle Associazioni dei Gelatieri Artigiani della Comunità Europea.

Sotto il portico di Casa dei Carraresi ci sarà una degustazione di gelato per tutti con la possibilità di vedere come veniva una volta prodotto il gelato artigianale.

Alle 17.30 si passa in sala convegni dove Denis Perilli e Simona Bursi presenteranno la loro speciale guida dedicata ai più piccoli: “La montagna spiegata ai bambini” (Idea Montagna Edizioni 2022), che è patrocinato da Società Alpinisti Tridentini, Comunità Territoriale della Val di Fiemme, Magnifica Comunità di Fiemme con la prefazione del Presidente Commissione Centrale CAI TAM e del Coordinatore Commissione Interregionale CAI TAM Veneto – Friuli-Venezia Giulia.

Il volume si sviluppa attraverso dieci capitoli che parlano della montagna: cosa sono e come si sono formate le montagne con accenni e curiosità sui popoli e sulle avventure alpinistiche, l’acqua, le piante di montagna, le specie animali, le malghe, le stagioni, i personaggi mitologici e alcune leggende legate alle montagne italiane e del mondo.

Non mancano le nozioni pratiche: come preparare un’escursione, come preparare uno zaino, come comportarsi una volta giunti in montagna, come rispettare e proteggere la montagna. Sviluppo sostenibile, comportamenti da tenere.

L’ultimo capitolo però è diverso e porta con sé un messaggio per i piccoli lettori: amore e rispetto per la montagna. Un messaggio che il piccolo o grande lettore dovrebbe far proprio e trasmettere ad altri.

Simona Bursi è Medico Pediatra che vive e lavora in Trentino. Iscritta alla Società Alpinisti Tridentini, titolata come Operatrice Tutela Ambiente Montano del CAI. Denis Perilli è un naturalista padovano, scrittore di guide escursionistiche. È membro del Gruppo Italiano Scrittori di Montagna ed è autore delle recenti guide ufficiali del Sentiero Italia CAI (volumi Trentino-Alto Adige e Veneto – Friuli-Venezia Giulia). Operatore Regionale Tutela Ambiente Montano del CAI.