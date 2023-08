Gardaland Resort: un’esperienza magica sul lago di Garda

Il tasso occupazionale degli hotel prenotati nel mese di agosto raggiunge il 98%, in aumento gli Ospiti dall’estero.

Gardaland Resort, il parco divertimenti più famoso d’Italia, fa il punto sulla stagione 2023 e si conferma – con i suoi 48 anni d’età – una delle mete preferite dai turisti sul Lago di Garda.

Il Parco ha registrato una grande voglia di divertimento da parte dei visitatori, provenienti sia dall’Italia che dall’estero. Il 30% dei visitatori è straniero, con la Germania al primo posto, seguita da Austria, Svizzera e alcuni Paesi dell’Europa dell’Est.

Gardaland Resort offre divertimento per tutti i gusti e per tutte le età. Quest’anno ha presentato cinque novità:

Jumanji® -The Labyrinth, un’avventura interattiva

-The Labyrinth, un’avventura interattiva Nautilus , uno spettacolo dal vivo con effetti speciali

, uno spettacolo dal vivo con effetti speciali La Milano Moderna , una riproduzione in LEGO di 11 grattacieli

, una riproduzione in LEGO di 11 grattacieli Mowgli’s 4D Jungle Adventure , un film in 3D con il protagonista del Libro della Giungla

, un film in 3D con il protagonista del Libro della Giungla Meet&Greet CoComelon – balla con JJ!, un’animazione per i più piccoli.

Per tutta l’estate, il Parco rimane aperto fino alle 23:00 con Gardaland Night is Magic, che offre attrazioni e show in un’atmosfera notturna suggestiva. Quest’anno, Fuga da Atlantide, in occasione del ventesimo anniversario, propone “Neptune Night Show”, uno spettacolo luminoso che coinvolge tutti i Visitatori grazie a performance strabilianti con percussioni ad acqua, led ed effetti di fuoco. Tra le attrazioni più amate ci sono Oblivion, la montagna russa più alta d’Italia, e Raptor, la montagna russa a binario sospeso. Inoltre, sabato 9 settembre ci sarà la STARS NIGHT, la festa di fine estate con ospiti eccezionali e musica elettronica.

Gardaland Resort comprende anche il Parco acquatico LEGOLAND® Water Park, realizzato con milioni di mattoncini LEGO; Gardaland SEA LIFE Aquarium, l’acquario che ospita oltre 5.000 creature marine; e Gardaland Hotel, Gardaland Adventure Hotel e Gardaland Magic Hotel, gli alberghi a tema che offrono soggiorni indimenticabili.

Gardaland Resort è quindi una destinazione turistica completa, che sa offrire divertimento ma anche relax.

“È impossibile fare una previsione sulle presenze di agosto nel Parco, anche se incentiviamo la prenotazione. La tendenza è positiva, già la scorsa estate avevamo raggiunto i livelli pre-pandemia registrando oltre tre milioni di presenze nella stagione 2022”, dichiara l’AD de Carvalho.

Gardaland Resort offre anche la possibilità di soggiornare in uno dei suoi tre hotel a tema: Gardaland Hotel, Gardaland Adventure Hotel e Gardaland Magic Hotel. Gli hotel hanno 475 stanze, di cui 264 tematizzate, e offrono un’esperienza magica e indimenticabile per tutta la famiglia. Si può dormire in una foresta incantata, in un igloo al Polo Nord o in una camera ispirata a un film o a un cartone animato.

Gli hotel sono molto richiesti dai turisti stranieri, che rappresentano il 48% degli ospiti e prenotano con più di 50 giorni di anticipo. Gli italiani, invece, scelgono di prolungare la durata del loro soggiorno rispetto allo scorso anno. Il tasso occupazionale per il mese di agosto è del 98%.

Fino al 10 settembre l’orario di apertura di Gardaland Park è, tutti i giorni, dalle 10:00 alle 23:00.

LEGOLAND® Water Park Gardaland e Gardaland SEA LIFE Aquarium sono aperti dalle ore 10:00 alle ore 19:00.

Per ulteriori informazioni sul Gardaland Resort, si può visitare il sito web ufficiale: www.gardaland.it.