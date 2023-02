Gaiarine, spaccata e incetta di utensili in ferramenta

Nel corso della scorsa notte, a Gaiarine, ignoti malfattori, dopo avere infranto completamente la vetrata d’ingresso, si sono introdotti all’interno del negozio “La Ferramenta”, in via Vizza, e si sono impossessati di parecchi utensili da lavoro, alimentati da batterie, per un valore complessivo di euro 50mila.

TREVISO – A seguito dell’attivazione del sistema di allarme, nel giro di pochi minuti, la centrale operativa della Compagnia di Conegliano, ha fatto intervenire sul posto le pattuglie delle Stazioni di Codognè e Fontanelle e del Nucleo Radiomobile.

I malviventi, qualche istante prima che giungessero i militari, si sono dileguati e hanno occultato il materiale asportato in un campo adiacente all’esercizio commerciale, con la probabile intenzione di portarlo via in un secondo momento quando la situazione si sarebbe normalizzata, disegno che, però, non si è concretizzato, poiché nel corso di un accurato sopralluogo i Carabinieri operanti hanno recuperato l’intera refurtiva, restituendola al legittimo proprietario.

Sono in corso indagini a cura della Stazione di Codognè e del Nucleo Operativo della Compagnia di Conegliano, volte ad identificare gli autori del furto.