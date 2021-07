G20, da domenica 4 luglio distribuzione dei pass per residenti, lavoratori e ospiti di strutture ricettive dell’area interessata dalle restrizioni: dal civico 2380 al 2423 di Castello Il Comando della Polizia locale rende noto che da domenica 4 luglio inizierà la distribuzione dei pass per residenti, lavoratori e ospiti di strutture ricettive dell’area interessata dalle restrizioni in occasione del G20 in programma all’Arsenale dal 7 all’11 luglio. La consegna dei pass sarà gestita dalla Polizia locale dalle ore 8 alle 20 fino a mercoledì 7 luglio compreso e si svolgerà all’interno del Museo Navale. All’esterno sarà posizionato un banner con l’indicazione del punto esatto. “L’area interessata dalla limitazione di accesso – rende noto il Comando – è estremamente ridotta ed interesserà i residenti, le attività lavorative e le strutture alberghiere ai civici dal 2380 al 2423 de sestiere di Castello”. Per le persone domiciliate, ma non residenti o per coloro che hanno necessità di dare assistenza ad una famigliare anziano residente nell’area, è necessario fare richiesta di pass a [email protected], fornendo le generalità complete ed, eventualmente, il nominativo della persona da assistere. Il pass sarà rilasciato dopo il controllo da parte della Questura. Dopo il 7 luglio i pass richiesti potranno essere ritirati alla sezione di San Marco della Polizia locale, al civico 52, con i medesimi orari. Per il ritiro sarà necessario presentare un documento di identità.