Furti in Italia: come proteggersi durante le vacanze

Ogni 9 minuti in Italia viene denunciato un furto, con un impatto economico significativo sulle attività commerciali

ITALIA – Ogni anno in Italia i furti costano circa 3 miliardi di euro alle attività commerciali. Questi dati, forniti dall’Istat e analizzati dall’Ufficio studi della Cgia di Mestre, non solo mostrano l’enorme impatto economico, ma anche i danni psicofisici per le vittime di tali reati.

Aumento dei furti e delle rapine

Il Rapporto Intersettoriale sulla criminalità predatoria, condotto da OSSIF, il Centro di Ricerca dell’ABI sulla Sicurezza Anticrimine, in collaborazione con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, rivela che nel primo semestre del 2023 si sono verificati 13.723 casi di rapina, un aumento del 7,6% rispetto ai 12.758 dell’anno precedente. Anche i furti sono aumentati del 6,7%, passando da 453.035 a 483.211. Le rapine in pubblica via rappresentano la maggioranza (59%), seguite da quelle negli esercizi commerciali (14%), abitazioni (6,4%) e altri luoghi come locali pubblici e farmacie.

Le città più colpite

Milano, Rimini e Roma sono le città con il maggior numero di denunce per furti. Milano guida la classifica con un indice di criminalità di 3.871,3 denunce per 100.000 abitanti, seguita da Rimini con 3.286,8. L’aumento del turismo, sebbene positivo per l’economia, comporta un aumento dei furti nelle città più frequentate. Nel 2023, il turismo in Italia ha registrato 134 milioni di arrivi e 451 milioni di pernottamenti, superando i livelli pre-pandemia.

Nonostante la voglia di vacanze, molti italiani temono di lasciare le loro case e attività incustodite. Un’indagine di Facile.it, realizzata dall’istituto di ricerca EMG Different, rivela che quasi 7 italiani su 10 (69% della popolazione) condividono questa preoccupazione, pari a oltre 29 milioni di persone.

Come proteggersi

Per proteggere le attività commerciali, è essenziale adottare misure di sicurezza efficaci, tra cui sistemi di allarme antintrusione e videosorveglianza. È inoltre fondamentale stipulare assicurazioni adeguate che coprano danni a immobili e contenuti, proteggendo merci e attrezzature da furti, rapine e vandalismi. Con l’aumento del 65% degli attacchi informatici in Italia nel 2023, la polizza Cyber Risk è diventata imprescindibile per proteggersi da violazioni di sicurezza e privacy.

Durante il periodo vacanziero, le strutture ricettive necessitano di polizze assicurative adeguate. La copertura di Responsabilità Civile è fondamentale per proteggere da richieste di risarcimento da parte di clienti e collaboratori, assicurando un soggiorno sereno per tutti.

Adottare queste misure può fare la differenza, garantendo tranquillità e sicurezza sia per le case che per le attività commerciali, specialmente durante i periodi di vacanza.