“Fu un lampo magnifico!”, omaggio a Franco Battiato

Stefano Meneghetti, musicista e artista grafico con studio a Treviso, dedica il suo nuovo album all’incontro con l’artista che gli ha cambiato la vita.

TREVISO – “Fu un lampo magnifico!” è il titolo dell’album che il musicista e artista grafico con studio a Treviso, Stefano Orfeo Meneghetti ha dedicato all’incontro con Franco Battiato. “Sono quelle esperienze uniche, che ti cambiano la vita – spiega l’autore del disco (vinile e digitale) in uscita il 22 aprile – e che ti aprono orizzonti infiniti, mettendoti in contatto con la tua intimità. Grazie a Battiato ho scoperto mondi, luoghi e persone diverse, e mi sono fatti trascinare nel luogo più importante che sta dentro me stesso”. Al primo incontro, avvenuto a Parma nel 1987 in occasione dell’uscita dell’album “Genesi”, seguì la prima collaborazione alla mostra dal titolo “Misticismo d’Oriente e d’Occidente nelle opere di Franco Battiato” svoltasi a Macerata nel 2004.

Un viaggio che Meneghetti percorre con due tracce della durata di circa 20 minuti, una che dà il titolo all’album, l’altra intitolata “Tam Đảo, ascoltare il silenzio”. Tappeti acustici che variano nel tempo, in cui si innestano racconti e ambienti sonori. È più da considerarsi come un camminare cambiando di volta in volta le frequenze di una radio, avendo alle volte la fortuna di sintonizzarsi su delle frasi di Franco Battiato, Alejandro Jodorowsky, Mme Michelle Thomasson, Raimon Panikkar, Paolo Terni, Isao Hosoe.

“Nel disco – rivela l’autore – ci sono influenze di vario genere: da Battiato, con il suo album “Campi magnetici”, alla ricerca che diventa stile di Teho Teardo. Da Brian Eno alle composizioni di Gustav Mahler, senza dimenticare la sensibilità intuitiva di Holger Czukay. E poi ci sono luoghi, la Sicilia, Istanbul, il medio oriente, la natura nella sua totalità”.

Meneghetti, che definisce Battiato “una persona rara dall’anima antica”, è stato coadiuvato da Pierdomenico Niglio, produttore, tecnico di mix, tastiere e programmazione elettronica. Nel brano “Fu un lampo magnifico!” appare il Duos Duet, Golsana Shenasaei & Niki Yaghmaee, violin and cello (Iran). I due brani usciranno anche in versione remix.

Il disco sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 22 aprile; acquistabile in vinile sul sito Produzioni dal basso.