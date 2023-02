Frida Kahlo e Diego Rivera. I colori vibranti del Messico in mostra a Padova

PADOVA – Quella di Frida Kahlo e Diego Rivera è una delle più travolgenti vicende d’amore e di passione dell’intera storia dell’arte. Quale occasione migliore della festa degli innamorati, allora, per aprire al pubblico una corale mostra sui due artisti messicani?

Martedì 14 febbraio, alle ore 12.00, si terrà la vernice per la stampa. Seguirà, alle ore 15.00, l’apertura ufficiale della mostra, con ingresso ridotto per tutti a € 10.

Locandina mostra

La mostra resterà visibile fino al 4 giugno 2023, al Centro Culturale Altinate San Gaetano a Padova, unica tappa italiana di uno storico tour mondiale.

Promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, la mostra è organizzata dalla Vergel Foundation, MondoMostre e Skira, in collaborazione con l’Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). Curatela di Daniela Ferretti.

Il nucleo fondamentale delle opere giunge dalla celeberrima collezione statunitense di Jacques e Natasha Gelman, lui regista di successo e raffinato collezionista, lei che, dopo la morte di lui, continua, con brillante competenza, ad arricchire la collezione, al motto – come ricorda nel suo saggio in catalogo Daniela Ferretti – “Adesso mi tocca lavorare per due”.

I coniugi, che pur nella loro collezione contavano sul meglio dell’arte contemporanea europea, da Balthus, a Chagall, Giacometti, Matisse, Picasso, al giovane Bacon, ebbero un rapporto particolarmente intenso con i due artisti messicani, dai quali si fecero anche ritrarre. Così nella loro collezione entrarono le diverse fondamentali opere di Frida, tra le quali i suoi più celebri autoritratti, e di Diego, presenti in mostra.

Frida Kahlo

Diego on My Mind (Self-portrait as

Tehuana), 1943

Oil on canvas, 76 x 61 cm

The Jacques and Natasha Gelman

Collection of 20th Century Mexican

Art and the Vergel Foundation

© by SIAE 2023

È una esposizione corale, quella che viene proposta al San Gaetano. Accanto alla grande pittura (ben 23 le opere di Frida Kahlo e 9 quelle di Diego Rivera), ad essere proposta è anche la fotografia. Karl Wilhem Kahlo, ebreo tedesco emigrato in Messico, era un abile fotografo d’architettura. Frida, giovanissima, lo accompagnava nelle sue campagne in giro per il Messico e questa collaborazione influenzò molto la sua arte, a partire dalla “consuetudine con la oggettività ed anche la crudezza di chi maneggia una macchina fotografica” fino alla rigorosa costruzione dell’immagine e al minuzioso gusto per il dettaglio”, scrive Dario Dalla Lana.

Una sezione coloratissima è infine riservata ai costumi messicani, i cui colori si riverberano nelle opere di lei e nelle opere, dai murales agli oli su tela, di lui.

È il Messico iconico, forte, vivo quello che emerge in questa mostra, quella terra e quelle persone che nella parte centrale del ‘900 attrasse intellettuali, artisti, militanti e avventurieri dal Vecchio Continente. E nessuno come Frida Kahlo e Diego Rivera ha saputo tradurre nell’arte quel mondo di passione, bellezza, forza e sofferenza.

Nickolas Muray

Frida Kahlo on Bench #5, 1939

Carbon print, 45.5

x 36 cm

The Jacques and Natasha Gelman

Collection of 20th Century Mexican

Art and the Vergel Foundation © Nickolas Muray Photo

Archives



Info utili

Indirizzo:

Centro Culturale Altinate San Gaetano di Padova (via Altinate, 70)

Biglietti:

Intero € 15

Ridotto € 13 (visitatori dai 18 ai 25 anni, convenzioni e docenti)

Info e prenotazioni

049 2010010

Orari

Dal lunedì al giovedì e i weekend: 10:00-19:30

Venerdì: 10:00-22:00

Ultimo ingresso singoli, lunedì, martedì e dal giovedì alla domenica: 19:00

Venerdì: 21:30

Giorni e orari di apertura straordinari

14.02.2023 – dalle ore 15.00 alle ore 21.00

09.04.2023 – dalle ore 10.00 alle ore 19.30

25.04.2023 – dalle ore 10.00 alle ore 19.30

01.05.2023 – dalle ore 10.00 alle ore 19.30

02.06.2023 – dalle ore 10.00 alle ore 22.00

Maggiori informazioni disponibili sul sito www.mostrafridapadova.it