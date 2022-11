Fregona, rinnovo del Consiglio comunale dei ragazzi

Nei prossimi giorni gli 11 neoeletti si riuniranno per la nomina del sindaco junior e degli assessori.

Al via una nuova esperienza per 11 studenti della scuola secondaria di primo grado di Fregona che lo scorso 5 novembre sono stati eletti dai compagni di scuola per entrare a far parte del nuovo Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. Il neoeletto CCRR è rappresentativo di tutte le classi della scuola e resterà in carica per due anni. La seduta di insediamento si terrà a dicembre e sarà ospitata nella Sala consiliare del Comune di Fregona. Alla cerimonia saranno presenti il sindaco senior, Patrizio Chies e l’Amministrazione comunale.

“Il nostro augurio ai giovani consiglieri è di lavorare in maniera costruttiva, iniziando così a conoscere un passo alla volta il funzionamento della macchina comunale, ma anche di portare avanti il loro impegno divertendosi e coinvolgendo i loro coetanei” – commenta il primo cittadino. Il primo passo formale avverrà, però, già nei prossimi giorni e vedrà coinvolti i neoeletti consiglieri, che si confronteranno per l’assegnazione delle cariche di sindaco e assessori, nonché per una prima indicazione di lavoro sulla scelta delle iniziative da portare avanti a favore dei compagni di scuola e di tutta comunità.

Il CCRR è un progetto che il Comune di Fregona porta avanti e promuove da diversi anni in stretta collaborazione con la Scuola, riconoscendo il valore educativo di un’esperienza formativa importante per gli studenti. Realizzato all’interno del Servizio Operativa di comunità dell’Ulss2 Marca trevigiana – Distretto di Pieve di Soligo, è gestito dalla Cooperativa sociale Itaca attraverso la presenza dell’educatrice Sara Modolo, che segue i ragazzi nel tempo scolastico ed extra scolastico. Si tratta di un laboratorio, una vera e propria palestra di cittadinanza attiva, occasione preziosa per gli adolescenti di avvicinarsi alle Istituzioni e trasformare l’esperienza in opportunità per elaborare proposte e progetti a vantaggio della comunità.

Gli undici consiglieri eletti nel nuovo CCRR sono: Ranyia Belfatmi, Anna Dal Cortivo, Susan De Martin, Luca Pedron della classe prima; Anna Carlet, Federico De Luca, Arianna De Martin, Mattia Maso, Sami Pizzinat della classe seconda; Enrico Armellin e Nicolò Perin delle classi terze.