Fregona, ecco il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze

Sport, cultura, aggregazione, ma anche attenzione all’ambiente, alla formazione e ad avvicinare gli studenti della scuola primaria al tema della cittadinanza attiva.

FREGONA (TV) – Tornei sportivi, cineforum, olimpiadi studentesche, ma anche iniziative di sensibilizzazione come la giornata ecologica, corsi pomeridiani e il coinvolgimento degli alunni della scuola primaria. Sono le prime iniziative messe in cantiere dal rinnovato Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di Fregona, comunicate dal neoeletto sindaco junior Mattia Maso nel corso della seduta di insediamento dello scorso 19 gennaio, tenutasi nella sala consiliare del Comune di Fregona alla presenza del sindaco Patrizio Chies e dell’Amministrazione comunale.

Al via la nuova esperienza di cittadinanza attiva per gli undici studenti della scuola secondaria di primo grado di Fregona, che lo scorso 5 novembre erano stati eletti dai compagni di scuola per entrare a far parte del nuovo Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, rappresentativo di tutte le classi della scuola e che resterà in carica per due anni. Le progettualità in fase di costruzione si rivolgeranno a tutti gli studenti della Scuola secondaria di primo grado di Fregona. Inoltre, il CCRR si è reso disponibile a collaborare a future iniziative che verranno proposte sia dall’Amministrazione comunale sia dalle Associazioni locali.

“Il nostro augurio ai giovani consiglieri – ha sottolineato il sindaco di Fregona, Patrizio Chies – è di lavorare in maniera costruttiva, iniziando così a conoscere un passo alla volta il funzionamento della macchina comunale, ma anche di portare avanti il loro impegno divertendosi, con l’augurio possa essere una bellissima esperienza per tutti loro”.

Il passaggio al nuovo gruppo di consiglieri è avvenuto attraverso la consegna della fascia tricolore da parte del sindaco junior uscente Gabriele Grillo: “l’esperienza ha richiesto impegno, ma ha creato splendidi ricordi che porteremo con noi per tutta la nostra vita. Vi auguro un buon lavoro e di riuscire a realizzare tutti i vostri obiettivi e le vostre proposte”.

Gli undici consiglieri eletti sono: Ranya Belfatmi, Anna Dal Cortivo, Susan De Martin, Luca Pedron, Anna Carlet, Federico De Luca, Arianna De Martin, Mattia Maso, Sami Pizzinat, Enrico Armellin, Nicolò Perin.

Il CCRR è un progetto che il Comune di Fregona porta avanti e promuove da diversi anni in stretta collaborazione con la Scuola, riconoscendo il valore educativo di un’esperienza formativa importante per gli studenti. Realizzato all’interno del Servizio Operativa di comunità dell’Ulss2 Marca trevigiana – Distretto di Pieve di Soligo, è gestito dalla Cooperativa sociale Itaca.

Si tratta di un laboratorio, una vera e propria palestra di cittadinanza attiva, occasione preziosa per gli adolescenti di avvicinarsi alle Istituzioni e trasformare l’esperienza in opportunità per elaborare proposte e progetti a vantaggio della comunità.