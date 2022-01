Freedom – Oltre il confine: Italia 1 ci porta alla scoperta del Portogallo e della Sicilia

Appuntamento lunedì 24 gennaio alle ore 21.20 in prima serata su Italia 1



Lunedì sera ci aspetta una nuova ed emozionante puntata di Freedom: Roberto Giacobbo andrà a Tomar, in Portogallo per farci scoprire uno dei siti storici più affascinanti del mondo, un luogo dove la leggenda dei Templari è ancora sorprendentemente viva e sembra di sentire ancora oggi la presenza dei cavalieri.

Conosceremo quello che un tempo era il Castello dei Templari, un luogo capace di suscitare sempre meraviglia e curiosità, con i suoi tanti stili architettonici ed i corridoi ricchi di mistero. Ha una chiesa a pianta circolare all’interno della quale i cavalieri Templari seguivano la Messa senza scendere dai loro cavalli, ed è ricco di tanti altri aspetti affascinanti, come la Finestra Manuelina, decorata come se fosse stata ideata da un Dio in persona.



Continua il viaggio nei segreti della nostra mente con la Sindrome del campione. Tutti vorrebbero essere un campione, o avere potere, ma veramente essere primo in qualcosa può dare la felicità? Esiste lo stress da vittoria e da potere? Genitori e figli vivono lo sport e le gare nello stesso modo?



La squadra di Freedom tornerà in Sicilia per un nuovo avvincente viaggio, questa volta nel cuore dell’entroterra: ad Alia, nell’estrema provincia di Palermo, sorge La Gurfa. È un luogo misterioso, testimonianza di una memoria millenaria incredibilmente sfuggita agli studi più attenti. Per molti secoli è stato considerato un antico deposito agricolo, ma le dimensioni monumentali della sua enorme cupola di roccia, lasciano pensare alla mano dell’uomo e ad una grande architettura di sofisticata progettazione. Il racconto di Roberto Giacobbo ripercorrerà la fascinosa ipotesi secondo cui La Gurfa potrebbe essere la tomba del leggendario re Minosse.

Esistono le vite precedenti? E la reincarnazione? Quali sono stati i casi più eclatanti del passato? La squadra di Freedom raggiungerà Bologna per incontrare il dott. Angelo Bona, uno dei massimi esperti italiani di Ipnosi Regressiva. Non sarà solo l’occasione per parlare con uno specialista: si assisterà ad una vera e propria seduta di regressione ed a mettersi in gioco sarà uno dei membri della squadra di Freedom, con un risultato molto interessante.



Si tornerà per un’ultima volta a San Marino, nell’ormai conosciutissimo Museo delle Curiosità. All’interno di questa inconsueta collezione, che ospita anche alcuni veri e propri record mondiali, si vedranno oggetti strani ed unici nel loro genere. Questa volta scopriremo forbici da dita, copri unghie cinesi, uno stranissimo ‘orologio a odori’ e molto altro ancora.