Freddo alle porte: come proteggere i nostri pet?

Dopo le temperature miti autunnali di quest’anno, finalmente sono arrivati i primi freddi della stagione. Nel prepararsi all’inverno, non possiamo dimenticarci dei nostri pet: a cosa dobbiamo prestare più attenzione e quali accortezze è bene adottare per proteggerli dal freddo?

“È importante fare attenzione agli sbalzi di temperatura: aria fredda, umidità dell’erba, brina o ghiaccio possono causare infiammazioni delle alte vie respiratorie, come laringiti e tracheiti, che possono anche trasformarsi in patologie delle basse vie, come le bronchiti” risponde Martina Asti, Regional Medical Partner di AniCura Italia. “Se il pet presenta eccessi di tosse, è bene evitare parchi affollati con altri cani o aree di sgambamento, perché potrebbe soffrire di tracheite infettiva o tosse dei canili, facilmente trasmissibile ad altri cani. In questi casi, una visita dal medico veterinario di fiducia è consigliata per assicurarsi che sia solo un problema transitorio”.

8 consigli per proteggere il proprio pet in inverno