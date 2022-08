Frecce Tricolori: i piloti, gli aerei e le nuvole

Domenica a Jesolo, uno spettacolo incredibile è stato donato dalle Frecce Tricolori a centinaia di migliaia di spettatori che sotto un cielo limpidissimo, e un sole cocente, hanno assistito a qualcosa di unico ed emozionante.

Nelle previsioni meteo c’era la pioggia, o almeno le nuvole, invece un caldo incredibile ha abbracciato gli spettatori fino alla fine, alle 19.

Il programma acrobatico delle Frecce Tricolori comprende una sequenza di manovre che vengono eseguite in base alle condizioni metereologiche che possono essere variate anche nel corso dell’esecuzione del programma, in base alle variazioni di visibilità orizzontale e di ceiling, ovvero dell’altezza più bassa alla base delle nuvole. E ieri, di nuvole nemmeno l’ombra, così la manovra 07 – Cuore è stata eseguita!

Le Frecce volano su aerei MB339 PAN e la formazione attuale è composta dal Tenente Colonnello Stefano VIT che è il Comandante, dal Maggiore Pierluigi RASPA (Capo Formazione), dal Capitano Alessandro SOMMARIVA, Capitano Simone FANFARILLO, Capitano Oscar DEL DO’ , Capitano Alessio GHERSI, Maggiore Franco Paolo MAROCCO, Maggiore Alfio MAZZOCCOLI, Capitano Federico DE CECCO, Capitano Leonardo LEO, e dal Maggiore Massimiliano SALVATORE , solista.

“Il 313° Gruppo Addestramento Acrobatico “Frecce Tricolori” dell’Aeronautica Militare nasce sull’aeroporto di Rivolto il 1° marzo 1961. Da 60 anni, la loro missione è quella di rappresentare i valori e la professionalità di tutti gli uomini e le donne all’interno dell’Aeronautica Militare, sia in Italia che all’estero – si legge nel sito dell’Aeronautica Militare – La Pattuglia Acrobatica Nazionale è composta da circa 100 persone: ufficiali, sottufficiali e personale di truppa che svolgono ogni giorno il loro lavoro con passione e competenza per rendere possibile lo spettacolare programma di volo acrobatico. Una sintesi di capacità ed esperienza che rappresenta non solo le Forze Armate ma tutto il Sistema Paese”.E a noi non resta che ringraziarli per i momenti incredibili che ci regalano