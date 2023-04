Fratelli d’Italia a Preganziol si espande con l’ingresso del nuovo consigliere Raffaele Freda

Il circolo di Fratelli d’Italia di Preganziol ha subito una riorganizzazione promossa dal Commissario provinciale Giuseppe Montuori, che ha portato alla nomina di Massimiliano Spagnol come nuovo presidente a partire dal 2023. Con la nuova organizzazione, il consigliere Raffaele Freda ha scelto di partecipare attivamente alla vita politica del circolo, oltre che a quella amministrativa.

Il circolo ha già iniziato a organizzare riunioni e incontri, e la campagna tesseramenti sta dando buoni risultati, dimostrando la fiducia dei cittadini di Preganziol nel Partito di Giorgia Meloni anche a livello locale.

Il Circolo è attivo nella raccolta di numerose segnalazioni e proposte dai cittadini su diversi temi, tra cui l’esigenza di maggiore cura verso il patrimonio comunale e la problematica dello spegnimento dei lampioni dopo l’una di notte, scelta voluta dall’amministratore Comunale per risparmi economici.

Il Presidente del Circolo Massimiliano Spagnol



“Insieme a Raffaele Freda abbiamo condiviso l’impegno per il presente e il futuro – dichiara Massimiliano Spagnol – Siamo convinti che il prossimo anno FdI potrà ottenere un grande risultato e contribuire, in modo decisivo, ad un cambio di passo che segni l’inizio di una pagina diversa della storia di Preganziol. D’ora in avanti Raffaele Freda sarà il nostro referente in Consiglio comunale e porterà alta la bandiera di Fratelli d’Italia.”

Il Commissario provinciale Montuori considera Preganziol un tassello fondamentale dell’asse Terraglio, e ha espresso la sua fiducia nell’unione della coalizione di centro-destra in vista della sfida amministrativa del 2024.