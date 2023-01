Frankenstein Junior al cinema? Si può fare!

Dal 27 febbraio al 1° marzo il Film Cult Frankenstein Junior torna al Cinema in versione restaurata e digitalizzata. Un evento AB-norme!

Quanti fan hanno sognato di poter vedere il loro film preferito al cinema ma non erano ancora nati o troppo piccoli per poterlo fare. È il momento che molti aspettavano da una vita, in attesa dei festeggiamenti per il 50° anniversario dall’uscita del film, ecco ritornare nelle sale il capolavoro di Mel Brooks: Frankenstein Junior in versione restaurata e digitalizzata da Nexo Digital.

Il Trailer della Frankenstein Junior night

Frankenstein Junior (Young Frankenstein), opera quarta del genio indiscusso Mel Brooks, nasce nel 1974 da un’idea di Gene Wilder che ne cura la sceneggiatura con il regista. Il film ebbe subito uno straordinario successo, grazie ad un cast di attori in stato di grazia e a delle battute che hanno fatto la storia del cinema.

“Rimetta a posto la candela!” – “Quale gobba?” – “Potrebbe andar peggio, potrebbe piovere!” – “Lupo ululà, castello ululì” – “Schwanzstück “. Solo per citarne alcune entrate nel linguaggio comune dei fan più affezionati, anche grazie all’incredibile doppiaggio di Oreste Lionello che lo ha reso uno dei film comici più amati da tutte le generazioni, tanto da essere il Dvd classico più venduto in Italia ed essere sempre tra i film più visti a ogni passaggio televisivo.

#FrankensteinJuniorNight è l’hashtag che già sta spopolando nei Social, una Challenge in cui riproporre le scene più amate e dove i Fan si stanno già dando appuntamento per potersi travestire dai loro eroi preferiti e godersi la visione, tra una battuta e l’altra, recitando a loro volta le più salienti del film. Un po’ come successe nel 2013 quando il cult movie tornò per la prima volta nelle sale. Per l’occasione, nei cinema italiani ci saranno anche allestimenti speciali a tema e materiali visuali per scattarsi dei Selfie celebrativi.

Eccoci quindi pronti a vedere finalmente sul grande schermo le avventure del Dottor Frankenstin (Gene Wilder), il fedele Aigor (Marty Feldman), l’assistente Inga (Teri Garr), la creatura (Peter Boyle), la straripante fidanzata (Madeline Kahn) e l’innominabile, unica e sola, Fraü Blucher (Cloris Leachman).

Si può fare!